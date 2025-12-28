سرمای شدید مدارس استان مرکزی را در روز دوشنبه به تعطیلی و تأخیر کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی، در شهرستان شازند فعالیت مقطع ابتدایی، پیشدبستانیها و مهدهای کودک در نوبت صبح با یکونیم ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.
در شهرستان دلیجان نیز تمام مدارس دهستانهای جاسب، جوشق و هستیجان در نوبت صبح بهصورت غیرحضوری فعالیت میکنند.
همچنین در شهرستان خمین، مدارس روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی غیرحضوری خواهند بود و مدارس شهری با یک ساعت تأخیر از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز میکنند.
امتحانات مقطع متوسطه طبق برنامه برگزار خواهد شد.
ستاد مدیریت بحران استان مرکزی تأکید کرده است این تصمیمات با هدف حفظ سلامت دانشآموزان و کادر آموزشی در شرایط سرمای شدید و ناپایداری جوی اتخاذ شده است.
نظر شما