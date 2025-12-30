افت قیمت نفت پس از جهش ۲ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت که در معاملات روز گذشته بیش از ۲ درصد افزایش یافته بود، امروز کاهش یافت؛ کاهشی که با وجود تشدید تنشها میان روسیه و اوکراین و افزایش نگرانیها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت رخ داده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۹ سنت، معادل ۰.۱۵ درصد کاهش، به ۶۱ دلار و ۸۵ سنت رسید. همچنین نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵ سنت کاهش، معادل ۰.۰۹ درصد، در سطح ۵۸ دلار و ۳ سنت معامله میشود.
هر دو شاخص نفتی روز گذشته پس از آن افزایش یافتند که مسکو، کییف را به هدف قرار دادن محل اقامت ولادیمیر پوتین متهم کرد؛ اتهامی که موجب رشد بیش از ۲ درصدی قیمتها در بازار نفت شد.
در همین حال، قیمت فلزات گرانبها نیز در معاملات روز دوشنبه با افت قابلتوجهی همراه شد و نقره و پلاتین از سطوح رکوردی اخیر خود عقبنشینی کردند.
اوکراین ضمن رد اتهام روسیه مبنی بر هدف قرار گرفتن محل اقامت رئیسجمهور این کشور، اعلام کرد این ادعا با هدف تضعیف روند مذاکرات صلح مطرح شده است. با این حال، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی بهطور کلی ریسک اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده و عاملی حمایتی برای قیمت نفت محسوب میشود.
نگرانی معاملهگران تنها به تحولات شرق اروپا محدود نیست. تحولات خاورمیانه نیز در کانون توجه بازار قرار دارد. دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا در صورت ازسرگیری برنامههای موشکهای بالستیک یا تسلیحات هستهای ایران، ممکن است از حملهای دیگر علیه این کشور حمایت کند.
وی همچنین به حماس هشدار داد در صورت خلعسلاح نشدن، با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد و افزود قصد دارد مرحله دوم توافق آتشبس میان رژیم صهیونیستی و حماس، که در ماه اکتبر به آن دست یافته بودند، به اجرا درآورد.
از سوی دیگر، فعالان بازار انتظار دارند عربستان سعودی بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، قیمت رسمی فروش نفت خام سبک خود به خریداران آسیایی را برای سومین ماه پیاپی کاهش دهد؛ اقدامی که میتواند بر روند آتی قیمتها در بازار جهانی نفت اثرگذار باشد.
نظر شما