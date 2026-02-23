  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

یک قاچاقچی جام‌جهانی۲۰۲۶ را تهدید کرد

یک قاچاقچی جام‌جهانی۲۰۲۶ را تهدید کرد

رئیس جدید قاچاقچی‌های مواد مخدر مکزیک با انتشار ویدئویی نسبت به برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تشدید درگیری بین ارتش کشور مکزیک با یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر باعث آشوب و درگیری و تنش شدید خیابانی در شهرهای مختلف این کشور شده است.

با این حال رئیس جدید کارتل مواد مخدر مکزیک با انتشار پیام ویدئویی هراس انگیز از خود عنوان کرد: «مواد مخدر جهان را ما تأمین می کنیم و برای دولت پول می آوریم، بسیاری از نظامیان با ما همکاری می کنند و ما برای کشور درآمدزایی می کنیم اگر بار دیگر مزاحمت برای کار ما ایجاد کنید در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ چیزی به نام مکزیک برای شما باقی نخواهیم گذاشت»!

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ برای نخستین بار در تاریخ این رقابت‌ها به صورت مشترک در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. این دوره از مسابقات با حضور ۴۸ تیم و در مجموع ۱۰۴ بازی برگزار می‌شود و ۱۶ شهر در سه کشور میزبان مسابقات هستند.

در مکزیک سه شهر به عنوان میزبان انتخاب شده‌اند. مکزیکوسیتی با ورزشگاه آزتکا یکی از مهم‌ترین میزبانان این دوره خواهد بود و حتی دیدار افتتاحیه نیز در این شهر برگزار می‌شود. شهر گوادالاخارا با ورزشگاه آکرون و شهر مونتری با ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای دیگر شهرهای مکزیکی میزبان این رقابت‌ها هستند.

در مجموع ۱۳ مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک برگزار می‌شود و این کشور برای سومین بار در تاریخ، میزبانی جام جهانی فوتبال را تجربه خواهد کرد.

کد خبر 6757713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

