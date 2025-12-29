افلاکی یک تکواندوکار را از لیگ یک به اردو دعوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی از روز گذشته با حضور ۱۶ تکواندوکار در خانه تکواندو آغاز شد. بر همین اساس مجید افلاکی سرمربی تیم ملی که روزهای پایانی هفته گذشته رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، جام نقش جهان را در خانه تکواندو از نزدیک رصد می‌کرد، ابوالفضل نظری از تیم نیروی زمینی را پس از کسب مدال طلای وزن ۵۴- کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

بر اساس اعلام افلاکی رقابت‌های لیگ برتر و نقش جهان در رصد کامل کادر فنی قرار دارد و هر تکواندوکاری که به لحاظ فنی عملکرد فنی خوبی داشته باشد به اردوی تیم ملی دعوت خواهد شد.

نکته مهم اینکه درهای تیم ملی باز است و هر تکواندوکاری که توانایی فنی خود را به کادر فنی اثبات کند به تمرینات تیم ملی دعوت خواهد شد. نمونه بارز آن امیررضا غلامی بود که از لیگ تقش جهان به اردوی تیم ملی دعوت شد، پس از اعزام به رقابت‌های گرند اسلام، مدتی قبل در رقابت‌های امیدهای جهان مدال طلا را به خود اختصاص داد.

روند در پیش گرفته از سوی کادر فنی تیم ملی باعث شده تکواندوکاران در هر دو لیگ برتر و نقش جهان با انگیزه مضاعی در این رقابت‌ها شرکت کنند.

