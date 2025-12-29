۱۰۱ مسافر گرفتار در برف آذربایجان غربی اسکان اضطراری یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری، در این زمینه، با تأکید بر اینکه با قطع بارشها شاهد تردد روان در محورهای استان هستیم، اظهار کرد: در حال حاضر نیروهای راهداری با آمادگی کامل در جادههای شریانی و غیرشریانی استان برای امدادرسانی و برفروبی مسیرها حضور دارند.
وی با اشاره به حجم عملیات انجامشده در این مدت تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۷ راهدار استان با استفاده از ۲۱۹ دستگاه ماشینآلات و ۳ هزار و ۱۶۵ تن شن و ماسه، عملیات برفروبی ۵ هزار و ۴۴۳ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان را انجام دادند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی همچنین از بازگشایی راه ۵۳۸ روستا طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، یکهزار و ۵۵ محور روستایی به طول یکهزار و ۹۷۸ کیلومتر برفروبی شده و تردد در این محورها برقرار است.
وی با اشاره به امداد رسانی به ۳۳۵ دستگاه خودرو گرفتار در برف در این مدت زمان افزود: در ارزیابی بیسیم شهرستانها نیز ارتباط بیسیم بین مرکز و شهرستانها بدون مشکل برقرار است.
شکری با اشاره به وجود یخبندان به دلیل برودت هوا در محورها، رانندگان پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی، بهویژه زنجیر چرخ، را همراه داشته باشند، افزود: راهداران استان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند تا در زمان بارشها هیچگونه انسدادی در راههای مواصلاتی استان ایجاد نشود.
نظر شما