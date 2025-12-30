میزبانی بالانشینان برای حفظ صدرنشینی/ جدال جذاب مدعیان والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با هفت دیدار پیگیری خواهد شد که مهمترین دیدار این هفته جدال مدافع عنوان قهرمانی فولاد سیرجان با صنعتگران است تا شاگردان عطایی در تیم فولاد سیرجان بتوانند پیروزیهای خود را دو رقمی کنند. این هفت مسابقه در شهرهای سیرجان، اردکان، تهران (دو مسابقه)، یزد، ارومیه و نور پیگیری خواهد شد.
در نخستین دیدار این هفته دو تیم فولاد سیرجان و صنعتگران امید به مصاف هم میروند، شاگردان عطایی در حال حاضر با ۹ پیروزی و کسب ۲۵ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و هفته گذشته هم موفق به شکست تیم طبیعت شده است؛ فولادیها در خانه خود با تمام توان به میدان خواهند رفت تا همچنان صدرنشینی خود را حفظ کنند و بتوانند پیروزهایی خود را دو رقمی کند. البته تیم صنعتگران امید هم برای این بازی انگیزههای زیادی دارد چرا که شاگردان مؤمنی مقدم توانستند هفته گذشته تیم پیکان را شکست دهند و شگفتی ساز شوند. بنابراین هر دو تیم با انگیزه بالا به میدان خواهند رفت.
در دیگر بازی این هفته تیم بالانشین شهداب هم باید به مصاف سایپای قعرنشین برود. شاگردان مهدوی هم اکنون با ۸ پیروزی و کسب ۲۵ امتیاز در جایگاه دوم جدول ردهبندی قرار دارند و هفته گذشته هم موفق به شکست شهرداری ارومیه شدند. قطعاً شاگردان مهدوی که در خانه میزبان سایپای قعرنشین هستند برای حفظ جایگاه خود و کسب نهمین پیروزی کار سختی نخواهند داشت.
همچنین از دیگر بازیهای این هفته دیدار چادرملو با طبیعت در اردکان است؛ شاگردان طلوع کیان در هفته گذشته موفق شدند سایپا را از پیش رو بردارند و طبیعت هم مقابل فولاد سیرجان شکست خورد. هر دو تیم تلاش میکنند که در این بازی پیروز میدان شوند تا بتوانند جایگاه خود را در ارتقا دهند.
در چهارمین دیدار این هفته تیم پیکان تهران مقابل پاس گرگان به میدان میرود. پیکانیها در حال حاضر با ۵ پیروزی و ۱۵ امتیاز در رتبه هفتم قرار دارند. شاگردان تندروان هفته گذشته در تیم پیکان مغلوب صنعتگران امید شدند و حالا این هفته میزبان پاس گرگان هستند. پاسیها اخیراً با مشکلات مالی شدیدی روبهرو شدند و حتی چند روز گذشته صحبت از انحلال این تیم به میدان آمده بود.
تقابل شهرداری ارومیه مقابل استقلال گنبد از دیگر بازیهای این هفته است که در شهر پرطرفدار ارومیه برگزار خواهد شد. شاگردان علیزاده در تیم شهرداری ارومیه با پنچ پیروزی و کسب ۱۵ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد و به دنبال پیروزی در خانه خود است. شاگردان یعقوبی هم در استقلال گنبد در این دیدار محکوم به پیروزی هستند چرا که هفته گذشته مقابل مس رفسنجان شکست خوردند و به قعر جدول رفتند.
در دیگر بازی این هفته دو تیم فولاد مبارکه سپاهان به مصاف رازین پلیمر میرود، این دیدار در خانه والیبال برگزار خواهد شد. تیم اصفهان با ۷ پیروزی و ۲۱ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. تیم رازین پلیمر هم که به تازگی به لیگ برتر آمده با دو پیروزی و ۷ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار دارد. شاگردان محمدکاظم پس از سه سال دوری از حضور در لیگ و با ستارهای همچون امیر غفور به دنبال شگفتی سازی در لیگ برتر هستند. شاگردان هداوندی در تیم رازین پلیمر هم با بازیکنان جوان به لیگ برتر آمدند و در هفتههای سخت مقابل تیمهای مدعی به میدان رفتند.
آخرین بازی این هفته تقابل مهرگان نور و مس رفسنجان است که در شهر نور برگزار میشود. مهرگان نور با هدایت رحمان محمدی راد با کسب ۳ پیروزی و ۹ امتیاز در رتبه دهم جدول قرار دارد و مسیها هم با دو پیروزی و ۵ امتیاز جایگاه سیزدهم را دارد. این دو تیم برای کسب سومین پیروزی تلاش میکنند تا بتوانند جایگاه بهتری در جدول ردهبندی به دست بیاورند.
برنامه هفته دهم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:
* شهرداری ارومیه - استقلال گنبد- ساعت ۱۵:۳۰- سالن غدیر ارومیه
* فولاد سیرجان ایرانیان - صنعتگران امید- ساعت ۱۶- سالن گهر روش سیرجان
* چادر ملو اردکان- طبیعت اسلامشهر- ساعت ۱۶- سالن شهید سلیمانی اردکان
* پیکان تهران - پاس گرگان- ساعت ۱۶- سالن زنده یاد یزدانی خرم تهران
* شهداب یزد - سایپا تهران- ساعت ۱۶- سالن اختصاصی شهداب یزد
* مهرگان نور - مس رفسنجان- ساعت ۱۶- سالن امام خمینی (ره) نور
* رازین پلیمر تهران - فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۸- سالن خانه والیبال تهران
