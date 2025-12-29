ورود ۱۲۱ میلیون کیلوگرم نهاده دامی از مرزهای سیستان و بلوچستان

غلامرضا سرگزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین پایدار نهادههای دامی برای تثبیت بازار و توسعه تولیدات گفت: نظارت تخصصی دامپزشکی بر ورود، انبارش، حمل و توزیع نهادههای دامی شامل نمونهبرداریهای بهداشتی، بررسی اسناد و کنترل کیفیت ذرت و جو وارداتی و داخلی صورت میگیرد تا از هرگونه آلودگی و بیماریهای قابل انتقال جلوگیری شود و سلامت دامها و تولیدات دامی تضمین گردد.
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سیاستهای کلان کشور در تأمین نهادههای دامی با بهرهگیری از سامانههای نظارتی و تسهیل ترخیص کالاها از بنادر، نقش مؤثری در کاهش عطش بازار و حمایت از تولیدکنندگان دارد.
وی تأکید کرد: رعایت اصول بهداشتی در تمامی مراحل نگهداری و توزیع نهادهها ضروری است و دامپزشکی استان با استفاده از کارشناسان فنی و آزمایشگاههای تخصصی، نظارت بر نهادههای دامی را یک اولویت راهبردی میداند تا سلامت دامها حفظ و امنیت غذایی جامعه تأمین شود.
سرگزی افزود: تأمین، کنترل و توزیع نهادههای دامی از جمله برنامههای کلیدی برای پشتیبانی از صنعت دامپروری کشور محسوب میشود و دامپزشکی نیز در کنار دیگر نهادها، نقش مهمی در تضمین کیفیت و سلامت این منابع غذایی دارد؛ موضوعی که بهبود تولید گوشت، شیر و فرآوردههای دامی را به دنبال خواهد داشت.
