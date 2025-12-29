کاکا سلطانی: اجرای افراد دارای معلولیت از حاشیه به متن تئاتر کشور رسید

حمید کاکا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت «آفتاب» در اصفهان اظهار کرد: آنچه امروز در این جشنواره شاهد هستیم، نشاندهنده بلوغ هنری تئاتر افراد دارای معلولیت است؛ رشدی که هم در ساختار آثار و هم در کیفیت اجراها بهوضوح دیده میشود.
وی با قدردانی از میزبانی استان اصفهان افزود: اصفهان همواره یکی از منظمترین و دقیقترین استانها در برگزاری جشنوارههای تئاتری بوده است و در دورههایی که در این شهر حضور داشتهام، شاهد برنامهریزی منسجم، مدیریت صحیح و سلامت اجرایی بودهام؛ موضوعی که نقش مهمی در آرامش و تمرکز هنرمندان ایفا میکند.
این داور جشنواره با اشاره به روند شکلگیری تئاتر افراد دارای معلولیت تصریح کرد: حدود ۲۵ سال پیش، با نگاهی ارزشمند در سازمان بهزیستی، پایههای این حرکت فرهنگی گذاشته شد و امروز نتیجه آن را در افزایش قابل توجه کیفیت و کمیت آثار نمایشی میبینیم؛ بهگونهای که در بخشهای صحنهای، خیابانی و کودک و نوجوان، نمایشنامهها و بازیها از استاندارد قابل قبولی برخوردارند و بازیگران توانمندی به جامعه تئاتری کشور معرفی شدهاند.
کاکا سلطانی جشنواره آفتاب را فراتر از یک رقابت هنری دانست و گفت: مهمترین ویژگی این جشنواره، فضای حمایتی، همدلی و تعامل میان هنرمندان است. این رویداد بستری برای توانمندسازی اجتماعی افراد دارای معلولیت فراهم کرده و به ارتباط مؤثر آنها با خانواده و جامعه کمک میکند.
وی افزود: همانطور که جامعه به افتخارآفرینی ورزشکاران دارای معلولیت در پارالمپیک میبالد، امروز نیز تئاتر افراد دارای معلولیت در مسیر درخشش و پیشی گرفتن قرار گرفته است. خانوادهها روحیه گرفتهاند و جامعه با نگاه متفاوتتری به توانمندیهای این هنرمندان مینگرد.
داور هشتمین جشنواره آفتاب در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم حمایتهای آموزشی، حضور کارشناسان حرفهای در کنار گروهها و تأمین بودجه مناسب در طول سال، میتوان ضعفهای فنی باقیمانده را نیز برطرف کرد. به اعتقاد من، این حرکت تاکنون بیش از ۸۰ درصد به اهداف خود دست یافته و این مسئله امروز بهصورت عینی در بدنه تئاتر کشور قابل مشاهده است.
