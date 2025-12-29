به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان روز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در بازه زمانی ۳۰ دقیقه بامداد روز ۷ دی تا ساعت ۹:۳۰ روز ۸ دی، میانگین بارندگی استان لرستان ۸.۵ میلی‌متر گزارش شده است.

وی با اشاره به ثبت ۲.۲ میلی‌متر بارندگی در مرکز استان بیان کرد: بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های سنجش بارندگی و سینوپتیک استان، بیشترین بارش باران و برف به ترتیب در ایستگاه شول‌آباد با ۳۶.۴ میلی‌متر بارندگی و ارتفاع برف ۴ سانتی‌متر ثبت شده است.

مرادپور ادامه داد: در ایستگاه پل‌دختر ۱.۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

جزئیات بارندگی در ایستگاه‌های مختلف

مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: در ایستگاه هواشناسی الیگودرز طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳.۹ میلی‌متر بارندگی و ۳ سانتی‌متر برف ثبت شده است.

وی گفت: ایستگاه ازنا نیز ۱۲.۸ میلی‌متر بارندگی و ۲ سانتی‌متر برف را گزارش کرده است.

مرادپور ادامه داد: در ایستگاه دورود ۱۴.۱ میلی‌متر بارندگی اندازه‌گیری شده و ایستگاه سراب‌دوره ۲.۹ میلی‌متر بارش را ثبت کرده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: ایستگاه بروجرد تنها ۰.۹ میلی‌متر بارندگی داشته و در ایستگاه ایمان‌آباد ۴.۹ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

ثبت ۳۲.۸ میلی‌متر باران در ایستگاه سپیددشت

وی یادآور شد: ایستگاه سیلاخور ۰.۵ میلی‌متر بارش، ایستگاه نورآباد ۲.۱ میلی‌متر و ایستگاه رومشکان ۱ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: در ایستگاه سپیددشت نیز ۳۲.۸ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

مرادپور اعلام کرد: در ایستگاه هواشناسی کوهدشت طی ۲۴ ساعت گذشته ۱.۱ میلی‌متر بارندگی، الشتر ۲.۴ میلی‌متر و ریمله ۵.۲ میلی‌متر باران ثبت شده است.

توصیه‌های هواشناسی

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به فعالیت سامانه بارشی، شهروندان را به رعایت نکات ایمنی و پیشگیرانه فراخواند.

وی به شهروندان هشدار داد که رانندگان و مسافران از احتیاط کامل در جاده‌ها و معابر لغزنده خودداری کنند.

مرادپور همچنین از مردم خواست مصرف حامل‌های انرژی در منازل و واحدهای صنعتی مدیریت شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان علاوه بر این، توصیه کرد لوله‌های آب و ماشین‌آلات کشاورزی به‌طور کامل عایق‌بندی شده و در رادیاتورها از ضد یخ استفاده شود.

احتمال یخبندان و لغزندگی معابر و جاده‌ها

وی گفت: همچنین دما در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها باید تنظیم و محصولات کشاورزی و دام‌ها به‌طور کامل محافظت شوند.

مرادپور افزود: با ادامه فعالیت این سامانه، رگبار باران و برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر پیش‌بینی می‌شود و احتمال یخبندان و لغزندگی معابر و جاده‌ها وجود دارد. شهروندان برای جلوگیری از خسارت احتمالی به محصولات کشاورزی و خودروها، اقدامات پیشگیرانه را در نظر داشته باشند.

وی تأکید کرد: این شرایط جوی تا پنجشنبه شب ۱۱ دی ادامه خواهد داشت و پس از آن، آسمان استان صاف تا نیمه ابری و همراه با وزش باد خواهد بود.