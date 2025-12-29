به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابلهای مخابراتی در محلات شهرستان بندرعباس بویژه از داخل حوضچههای واقع در وسط معابر شهری و وقوع قطعی ارتباطات مخابراتی در برخی محلات، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۷ این شهرستان با طرحریزی عملیات و با گشت زنیهای هدفمند و استقرار در مناطق آلوده و جرم خیز حوزه استحفاظی نهایتاً دو سارق را حین سرقت سیم و کابل مخابراتی داخل یکی از حوضچههای معابر شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.
این مسئول انتظامی اظهار داشت: سارقان دستگیر شده در بازجوییهای صورت گرفته به ۸ فقره سرقت سیم و کابلهای مخابراتی و فروش آنها به چند ضایعاتی و افراد متفرقه دیگر اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس خاطر نشان کرد: برابر اعلام شرکت مخابرات استان، قطعیهای کابلهای مخابراتی ۲۰ میلیارد ریال خسارت به زیر ساختهای مخابراتی وارد کرده است.
سرهنگ مرادی خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و روانه زندان شدند.
نظر شما