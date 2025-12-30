به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نهم دی‌ماه ۱۴۰۴، با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید از سوره مبارکه اعراف (آیات ۲۰۱) آغاز شد.

بر اساس دستور کار اعلام‌شده، نمایندگان مجلس در ادامه، رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوبه ۱۲/۱۴۰۲) را در دستور کار دارند؛ طرحی که حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست را نیز دربرمی‌گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی و محیط زیست در خصوص طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها که در اجرای ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده است، در جلسه علنی امروز بررسی خواهد شد.

در ادامه، نمایندگان به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی خواهند پرداخت.

بررسی سایر موضوعات مرتبط با امور کل کشور نیز از دیگر بخش‌های دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.