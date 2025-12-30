برگزاری قطعی مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در روز تعطیلی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده، استان تهران روز چهارشنبه (۱۰ دی) با تعطیلی کامل مواجه شده است.

این در حالی است که خیلی وقت پیش از این برگزاری مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک برای این روز پیش بینی شده بود.

البته تعطیلی استان تهران تغییری در برگزاری مجمع نخواهد داشت. بر این اساس این مجمع طبق زمان از پیش تعیین شده از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه (۱۰ دی) به ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و دیگر اعضا در محل ساختمان کمیته ملی المپیک آغاز خواهد شد.