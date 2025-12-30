به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حکم دادگاه مبنی بر پرداخت دیه کامل به دوچرخه سوار خوزستانی که در سال ۱۳۸۸ به دلیل برخورد با یک کامیون درحین تمرین قطع نخاع شده است، حساب های فدراسیون دوچرخه سواری مسدود شده است.

رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با تائید این خبر به مهر گفت: جدا از پرونده های مالی مربوط به ساختمان فدراسیون که هنوز هم در حال پیگیری آن هستیم، این یکی از پرونده های مالی سالهای گذشته است که تعدادشان هم کم نیست و برای این فدراسیون تمام نمی شود!

وی افزود: عمر مدیریتی من صرف این پرونده های گذشته شده و شاید این آخرین آن هم نباشد.

وی ادامه داد: ما تقریبا چهار ماه قبل نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان پرونده مالیاتی مربوط به سال ۹۴ را حل کردیم. قرار شد این مالیات تقسیط شود.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ادامه داد: همین طور نزدیک به ۶۶۰ یورو به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون تومان را که در سالهای قبل و توسط روسای قبلی بلیط تهیه شده بود را به دلیل شکایت طلب کار پرونده پرداخت کردیم. نمی دانم چرا باید بابت مدیریت سالهای قبل پاسخگو باشیم در حالیکه این پول ها و هزینه حق ورزشکاران است که برای آنها هزینه شود.

وی بیان داشت: متاسفانه بابت پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیه مربوط به پرونده ای برای سال های قبل حساب فدراسیون مسدود شده است. به نظر می آید برای حل این مسئله کار از صحبت گذشته است. با معاونین وزارت ورزش مکاتبه کردیم اما برای حل شدن این مشکل باید پول پرداخت شود.

اسدی تصریح کرد: این مسدودی حساب در حالی اتفاق افتاده که در حال انجام دادن کارهای مربوط به اعزام تیم ملی به رقابت های قهرمانی آسیای عربستان هستیم. این شرایط مالی به اعزام تیم به قهرمانی آسیا و برنامه های تیم آسیب می زند و شاید مجبور باشیم در جلسات فنی تعداد رکابزنان و تیم را کاهش دهیم.