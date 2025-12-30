خدمت رایگان دامپزشکی به عشایر روستاهای ایرندگان خاش

امان‌الله رخشانی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خاش به خبرنگار مهر گفت: اردوی جهادی دامپزشکی با هدف ارتقای سطح بهداشت دام، پیشگیری از بیماری‌های دامی و مشترک و حمایت از تولید دام، در مناطق عشایری منطقه‌ای رندگان این شهرستان برگزار شد.

وی اظهار داشت: این اردوی جهادی با مشارکت همکاران اداره دامپزشکی شهرستان خاش در بیش از ۱۰ روستای منطقه‌ای رندگان اجرا و خدمات گسترده‌ای در حوزه پیشگیری، درمان و آموزش به بهره‌برداران ارائه شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خاش افزود: در جریان این اردو، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک علیه بیماری‌های آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و بروسلوز در بره و بزغاله واکسینه شدند که نقش مؤثری در کاهش تلفات دامی و افزایش بهره‌وری دامداری‌های عشایری دارد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، تعداد سه قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

رخشانی با اشاره به اهمیت آموزش در کنار خدمات بهداشتی گفت: در این اردوی جهادی، کلاس‌های آموزشی در خصوص بیماری‌های مشترک بین انسان و دام برگزار و دام‌های منطقه به‌صورت بالینی معاینه شدند و بروشورها و کتابچه‌های آموزشی در اختیار دامداران و عشایر قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اجرای اردوهای جهادی دامپزشکی مصداق عینی جهاد خدمت‌رسانی و جهاد تبیین است و نقش مهمی در تضمین سلامت دام، امنیت غذایی و سلامت سفره غذایی جامعه دارد.

شهرستان خاش به دلیل وجود جمعیت قابل توجه دام و عشایر، از مناطق مهم دامپروری استان به شمار می‌رود و استمرار چنین برنامه‌هایی در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در دستور کار دامپزشکی قرار دارد.