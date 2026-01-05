به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلیمی، عصر دوشنبه در نشست صنایعدستی استان فارس، با تأکید بر نقش کلیدی تسهیلات حمایتی در توسعه صنایعدستی، گفت: نبود نظارت مؤثر در مراحل قبل و بعد از پرداخت تسهیلات، یکی از ضعفهای جدی سالهای گذشته بوده است که باید با اصلاح فرآیندها و تعریف سازوکارهای دقیقتر جبران شود.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی نهادی، افزود: تعامل مؤثر میان وزارت میراثفرهنگی، دستگاههای اجرایی و نهادهای همکار میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات اجرایی حوزه صنایعدستی را برطرف کند و مسیر حمایت از صنعتگران را هموار سازد.
سلیمی در ادامه به ضعف برخی شهرستانها در ثبت اطلاعات اشاره کرد و گفت: آمار و دادههای درجشده در سامانه رصد، مبنای اصلی برنامهریزی، سیاستگذاری و تخصیص منابع است و هرگونه کاستی در این بخش، به زیان کل حوزه صنایعدستی تمام میشود.
معاون صنایعدستی استان فارس همچنین بازارچههای صنایعدستی ایام نوروز را فرصتی مهم برای حمایت عملی از صنعتگران دانست و گفت: حضور فعال صنعتگران در این بازارچهها، علاوه بر کمک به رونق فروش، امکان ارزیابی اثربخشی تسهیلات پرداختشده را نیز فراهم میکند.
وی بر لزوم تمرکز شهرستانها بر مزیتهای بومی تأکید کرد و افزود: شناخته شدن هر شهرستان با یک رشته شاخص صنایعدستی، نقش مؤثری در تقویت هویت محلی، ایجاد برند منطقهای و توسعه پایدار صنایعدستی دارد.
در این نشست، برخی مدیران شهرستانی اشاره کردند که سقف پایین تسهیلات صنایعدستی نسبت به سایر بخشها، موجب کاهش انگیزه صنعتگران و انصراف برخی از دریافت تسهیلات شده است. همچنین مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات، نبود امکان رصد دقیق عملکرد تسهیلات و نارساییهای سامانهها، از دیگر محورهای مطرحشده بود.
در پایان نشست، بر اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات، تقویت نقش نظارتی میراثفرهنگی، هماهنگی بیشتر میان دستگاهها و تمرکز هدفمند بر ظرفیتهای بومی شهرستانهای استان فارس تأکید شد.
نظر شما