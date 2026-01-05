تیم فوتسال بهشتی سازه هیرکان با ۸ گل از سد حریف خود گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال بهشتی سازه هیرکان عصر دوشنبه در خانه در یک بازی حساس در حالی به مصاف رقیب قزوینی خود رفت که برای ماندن در لیگ برتر نیاز به سه امتیاز این بازی داشت.

بهشتی سازه هیرکان در همان نیمه اول توانست با سه گل و حمایت تماشاچیان با برتری نیمه را به پایان برسانند. در نیمه دوم هم این تیم بهشتی سازه هیرکان بود که بازی را در دست داشت و در نهایت یک پیروزی پرگل را به هواداران تقدیم کرد.

محسن خبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی گفت: امروز بازیکنان با آنالیزی که از قبل از تیم پردیس قزوین داشتیم توانستند خواسته‌های ما را در زمین انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه تیم بهشتی سازه از بازیکنان جوان و آینده داری برخوردار هستند، افزود: در بعضی دقایق باید تلاش بیشتری کنیم و تمرین بیشتری داشته باشیم تا به راحتی گل نخوریم.

خیبری گفت: تیم پردیس قزوین هم در کادر فنی و هم از نظر بازیکن شرایط بسیاری خوبی داشت اما با تمام احترامی که برای این تیم قائل هستم باز هم تیم ما بهتر بود و حتی می‌توانستیم تعداد گل‌های بیشتری بزنیم.

سرمربی تیم بهشتی سازه هیرکان ادامه داد: ما در این هفته‌ها شرایط خوبی داشتیم و روند پیشرفت بازیکنان خوب بوده اما نیاز به یک نتیجه قابل توجه داشتیم.

وی اظهار کرد: تیم بهشتی سازه تنها نماینده شمال در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال است و نیاز به حمایت رسانه‌ها و مسئولین دارد تا بتوانیم تیم را در لیگ برتر برای استان گلستان نگه داریم.