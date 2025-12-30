ادارات و مراکز آموزشی استان زنجان چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر نفوذ توده هوای سرد به استان و احتمال بروز کولاک و یخبندان و انسداد مسیرهای مواصلاتی، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار زنجان، همه ادارات دولتی، موسسات عمومی، بانکها (به استثنای شعب کشیک)، مدارس در تمام مقاطع، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی در سطح استان در روز چهارشنبه دهم دیماه ۱۴۰۴ تعطیل می باشد.

شایان ذکر است امتحانات همه مدارس متوسطه و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان برقرار بوده و در زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد. بدیهی است بنا به اهمیت صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی، لازم است همه ادارات و دستگاههای اجرایی از خاموش بودن سیستم های گرمایشی و روشنایی خود اطمینان حاصل کنند.