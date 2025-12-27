علیرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش‌های اخیر موجب خسارت به بخش‌های مختلف کشاورزی شده است، گفت: این خسارت‌ها شامل منابع آبی، طرح‌های تغذیه مصنوعی، قنات‌ها، سیستم‌های آبیاری نوین، جایگاه‌های دام سنتی و اراضی زراعی می‌شود.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های منابع آبی افزود: در این بخش بیش از ۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان خسارت برآورد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان لامرد افزود: همچنین ۵۹۲ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان دچار خسارت شده که این موضوع معیشت بسیاری از کشاورزان منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

محمدی با تأکید بر تداوم بررسی‌های میدانی تصریح کرد: گزارش‌های اولیه خسارت‌ها جمع‌بندی و پرونده‌های مربوطه تشکیل شده و مطابق با چرخه مدیریت بحران، پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار و جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به کشاورزان در حال انجام است.

رئیس جهاد کشاورزی لامرد در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تخصیص به‌موقع اعتبارات، روند جبران خسارت‌ها تسریع شده و بخشی از مشکلات کشاورزان آسیب‌دیده کاهش یابد.