۹ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

پزشکیان در گفت‌وگوی تلفنی با پوتین:

تسریع در اجرای توافقات مشترک، اولویت روابط راهبردی ایران و روسیه است

رئیس‌جمهور با تأکید بر سطح راهبردی مناسبات تهران–مسکو، تسریع در اجرای توافقات همکاری را اولویت اصلی روابط دو کشور دانست و بر ضرورت استمرار ارتباطات و پیگیری منظم پروژه‌های مشترک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، عصر امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه، در گفت‌وگوی تلفنی با آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، ضمن تبادل نظر درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه به بررسی روند اجرای توافقات مشترک همکاری بویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، ترانزیت، انرژی و نیروگاه‌ها پرداخت.

رئیس جمهور در ادامه دیدار اخیر سران دو کشور در عشق‌آباد را بسیار سازنده و مثبت ارزیابی کرد و با تأکید بر اجرای دقیق و تسریع در پروژه‌های مشترک و استمرار ارتباطات مستمر، بر اهمیت عملیاتی‌سازی توافقات در همه زمینه‌های همکاری تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ایران همچنین با تبریک سال نو میلادی به دولت و مردم روسیه، برای این کشور صلح، رفاه و پیشرفت پایدار در سال جدید آرزو کرد.

آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با ابراز خرسندی از سطح روابط راهبردی و مستحکم دو کشور، رشد ۱۰ درصدی تجارت دوجانبه در ۱۰ ماه نخست سال جاری را حائز اهمیت دانست و بر ادامه تقویت همکاری‌ها و تسریع در اجرای توافقات در تمامی حوزه‌های دوجانبه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد: در هر یک از توافقات و پروژه‌های مشترک، با جدیت و هماهنگی کامل با یکدیگر در حال پیگیری هستیم.

ولادیمیر پوتین همچنین اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را تأسف آور، مردود و محکوم خواند.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، رئیس‌جمهور روسیه با یادآوری جشن شب یلدا در ایران، این مناسبت ملی را نشانه پیروزی روشنایی بر تاریکی توصیف و آن را به ملت ایران تبریک گفت و بهترین آرزوهای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران تقدیم کرد.

دو طرف بر تداوم گفت‌وگوها و همکاری‌های مستمر، ارتقای سطح تعاملات اقتصادی و انرژی، و پیشبرد توافقات اجرایی در حوزه‌های ترانزیت، حمل‌ونقل و نیروگاهی تأکید و هماهنگی‌های هر چه بیشتر برای عملیاتی‌سازی پروژه‌های مشترک را مورد تأیید قرار دادند.

