به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح چهارشنبه شب در جمع نمازگزاران مسجد امام علی علیه‌السلام برازجان ضمن دیدار با اهالی محله و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء پیرامون سه مناسبت به سخنرانی پرداخت.

امام جمعه دشتستان در ابتدا با اشاره به شخصیت امام محمدتقی علیه‌السلام گفت: این امام همام در سنین جوانی مسئولیت سنگین امامت را بر دوش گرفت و با علم و تقوا، امت اسلامی را هدایت کرد. زندگی ایشان الگویی روشن برای جوانان امروز است که باید مسیر علم، ایمان و اخلاق را در کنار هم طی کنند.

وی سپس به فضیلت ایام‌البیض و سنت اعتکاف پرداخت و افزود: ایام‌البیض ماه رجب، فرصت طلایی برای خودسازی و نزدیکی به خداوند است. اعتکاف، مدرسه‌ای برای تربیت دل‌ها و تقویت ایمان است و حضور گسترده جوانان در این مراسم، نویدبخش آینده‌ای معنوی و روشن برای جامعه ماست.

امام جمعه دشتستان در پایان سخنان خود به روز بصیرت (۹ دی) اشاره کرد و آن را نماد آگاهی و ایستادگی ملت ایران در برابر فتنه‌ها دانست.

وی تأکید کرد: بصیرت یعنی شناخت درست شرایط و دشمن و ولایت یعنی پیروی از رهبری الهی در مسیر حق. این روز، درس بزرگ برای نسل جوان است که همواره باید با هوشیاری از ارزش‌های انقلاب پاسداری کنند.