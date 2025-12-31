به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در بازدید میدانی از روستای گلستان ساحلی اظهار کرد: در راستای توسعه گردشگری و بهبود زیرساختهای روستایی، امسال اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال برای تقویت زیرساختهای گردشگری و عمران روستایی این روستا اختصاص یافته است.
وی افزود: اجرای این طرحها نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری جمعیت و ایجاد اشتغال پایدار در روستای گلستان ساحلی خواهد داشت و با جدیت پیگیری میشود.
فرماندار دشتی بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: توسعه متوازن مناطق ساحلی یکی از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
