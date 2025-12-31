  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۲

فرماندار دشتی: زیرساخت‌های گردشگری روستای گلستان ساحلی تقویت می‌شود

بوشهر-فرماندار دشتی از اختصاص ۳۶ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و عمران روستایی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در بازدید میدانی از روستای گلستان ساحلی اظهار کرد: در راستای توسعه گردشگری و بهبود زیرساخت‌های روستایی، امسال اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و عمران روستایی این روستا اختصاص یافته است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری جمعیت و ایجاد اشتغال پایدار در روستای گلستان ساحلی خواهد داشت و با جدیت پیگیری می‌شود.

فرماندار دشتی بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: توسعه متوازن مناطق ساحلی یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

کد خبر 6708181

