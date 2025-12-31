سردار عزیزی دلشاد: نیروی انسانی اصل و محور موفقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزی دلشاد، رئیس اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت ستاد کل نیروهای مسلح، در کنگره تغذیه نظامی که در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی تغذیه در توان رزمی نیروهای مسلح، گفت: تغذیه نظامی یکی از پیوستهای اساسی و تعیینکننده در موفقیت عملیاتهای نظامی است و نمیتوان آن را موضوعی حاشیهای تلقی کرد.
وی با بیان اینکه حفظ و ارتقای توانمندی عملیاتی نیروهای مسلح مستلزم مجموعهای از الزامات از جمله تجهیزات بهروز، طرحهای عملیاتی دقیق و پشتیبانی مؤثر است، افزود: هیچ طرح عملیاتی بدون پیشبینی دقیق پشتیبانی آمادی و لجستیکی، قابلیت اجرا و موفقیت نخواهد داشت و تغذیه نظامی یکی از مهمترین ابعاد این پشتیبانی به شمار میرود.
رئیس اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تغییر رویکردهای نوین نظامی تصریح کرد: امروز عملیات و پشتیبانی کاملاً در هم تنیدهاند و اگر طرح عملیاتی با ظرفیتهای واقعی لجستیک و آماد هماهنگ نباشد، عملاً آن طرح شکستخورده است. از این منظر، تغذیه سالم، مطمئن و مکفی، مستقیماً با قابلیتهای عملیاتی نیروهای مسلح گره خورده است.
سردار عزیزی دلشاد با مقایسه اهمیت تغذیه نظامی با تجهیزات راهبردی گفت: همانگونه که درباره سامانههای آفندی و پدافندی، موشکی، هوایی و دریایی با حساسیت سخن میگوئیم، باید با همان سطح اهمیت به موضوع سلامت و تغذیه رزمندگان توجه کنیم؛ چراکه ضعف در هر یک از این مؤلفهها میتواند موفقیت عملیات را با مخاطره مواجه کند.
وی با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در نگاه مکتبی ما، نیروی انسانی اصل و محور موفقیت است و تجهیزات صرفاً ابزار در اختیار انسان مؤمن، باانگیزه و کارآمد هستند. از همین رو، سلامت و تغذیه نیروی انسانی نقش مستقیمی در توان رزم و اثربخشی نیروهای مسلح دارد.
رئیس اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت ستاد کل نیروهای مسلح، مسیر پژوهش و تحقیقات بومی را عامل اصلی ارتقای توانمندیها دانست و گفت: تجربه موفق کشور در حوزههایی مانند موشکی، راداری و جنگ الکترونیک که نمونه آن در عملیات «وعده صادق ۳» نمایان شد، نشان میدهد که تکیه بر پژوهش بومی یک مسیر ارزشآفرین و راهبردی است؛ مسیری که باید در حوزه تغذیه نظامی نیز با جدیت دنبال شود.
وی از حمایت ستاد کل نیروهای مسلح از مجامع علمی و پژوهشی خبر داد و افزود: در همین راستا، مرکز تخصصی نوآوری برنج در دانشگاه ساری و مرکز تخصصی نوآوری گندم در دانشگاه تبریز با حضور استادان برجسته کشور و با حمایت نیروهای مسلح آغاز به کار کردهاند. این مراکز نمونهای از نگاه راهبردی به پژوهش و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی ملی هستند.
سردار عزیزی دلشاد با تأکید بر اینکه پژوهش نباید محدود به دانشگاههای نیروهای مسلح باشد، تصریح کرد: اگرچه از دانشگاههای علوم پزشکی ارتش و سایر مراکز علمی نیروهای مسلح انتظار ویژهای داریم، اما باید همه ظرفیتهای علمی کشور به میدان بیایند و دانشگاههای نظامی نقش پیشران و هدایتگر این حرکت را ایفا کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توسعه پژوهشهای کاربردی و توجه راهبردی به تغذیه نظامی، زمینه ارتقای توان رزم و اثربخشی هرچه بیشتر نیروهای مسلح در حفظ امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.
