تجدید چاپ «شرح کامل فیه مافیه» و «خاطرات علم»

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب شرح کامل فیه مافیه مولانا، به قلم کریم زمانی و نسخه کامل و هفت جلدی یادداشت های عَلَم از نشر معین تجدید چاپ شد.

«فیه ما فیه»، مجموعه‌ای ارزشمند از تقریرات عرفانی مولانا جلال‌الدین بلخی به نثر فارسی است که توسط مریدان او گردآوری شده و یکی از ارکان مهم مولوی‌پژوهی و عرفان اسلامی به شمار می‌رود؛ در این میان، اگرچه تصحیح استاد بدیع‌الزمان فروزانفر همواره از معتبرترین نسخه‌های این اثر بوده، اما «شرح کامل فیه ما فیه» به قلم کریم زمانی، با بهره‌گیری از نسخه فروزانفر و تلفیق آن با روایات نسخ دیگر، ضمن اصلاح کاستی‌ها و غنی‌تر ساختن متن، با بهره‌گیری از حروف‌چینی نوین، نشانه‌گذاری دقیق، شرح و تفسیر مفاهیم و واژگان دشوار، خوانشی بسیار روان و سودمند را برای علاقه‌مندان فراهم آورده است. این کتاب به چاپ شانزدهم رسیده است.



دومین کتاب نیز نسخه کامل و هفت جلدی یادداشت های عَلَم با ویراستاری علینقی عالیخانی است که برای بار بیست و پنجم چاپ شده است. اسدالله عَلَم خاطرات روزانه‌ی خود را بین سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ به مدت ۱۰ سال یادداشت کرد. او به خانواده‌ی خود وصیت کرد که این یادداشت ها را ۲۰ سال بعد از مرگ خود و شاه منتشر کنند.

عَلَم برای حفظ دست‌نوشته‌های خود، آن‌ها را به بانکی در سوییس می‌فرستاد تا در آنجا نگه‌داری شوند. این دست نوشته ها از اسناد بسیار مهمی است که از زبان یکی از سیاست‌مداران بانفوذ پهلوی باقی‌مانده است. نکته‌ ای که این کتاب را اثری پراهمیت می‌کند، نزدیکی زیاد او به شخص محمدرضا پهلوی است. عَلَم در اکثر سفرهای کاری و تفریحی همراه شاه بوده است و در باقی اوقات نیز با شاه بر سر مسائل مختلف در ارتباط بود. شاه هم که وفاداری او را در سالیان متمادی حس کرده بود، او را در جریان بسیاری از مسائل کشور قرار می‌داد.