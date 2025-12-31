  1. استانها
آزادی ۲۴ پدر زندانی جرایم غیرعمد در گیلان

رشت- رئیس ستاد دیه استان گیلان از آزادی ۲۴ زندانی محکوم به پرداخت دیه جرایم غیرعمد همزمان با میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی با بیان اینکه در ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و روز مادر، ۱۲ مادر زندانی با کمک ۵ میلیارد تومانی خیران از زندان آزاد شدند، گفت: ستاد دیه استان گیلان در نظر دارد همزمان با میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع)، ۲۴ پدر زندانی محکوم به پرداخت دیه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را از زندان آزاد کند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این مبلغ تأمین شده است، گفت: برای تکمیل این اقدام خداپسندانه، نیازمند همراهی و کمک خیران نیک‌اندیش هستیم.

رئیس ستاد دیه گیلان اعلام کرد: شماره حساب ۴۶۴۶ بانک تجارت و شماره کارت ۵۸۵۹، ۸۳۷۰، ۲۲۲۲، ۷۰۳۳ آماده دریافت کمک‌های مردمی است.

