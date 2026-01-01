جو پایدار در استان سمنان؛ سامانه بارشی جدید در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که سامانه برودتی و بارش زایی که در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و شرقی و ارتفاعات سبب بارش‌های گسترده شده بود از استان خارج شده است.

به دلیل خروج این سامانه کم فشار بارشی از امروز پنجشنبه در استان سمنان جوی پایدار و آرام را شاهد خواهیم بود اما از روز جمعه به مرور مجدداً سامانه بارشی جدیدی راه خود را به سمت استان به ویژه ارتفاعات و نیمه شمالی خواهد گرفت.

اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، این سامانه بارشی ضعیف سبب افزایش ابر در غالب مناطق و در نواحی شمالی، ارتفاعات و سردسیر سبب بارش پراکنده باران و برف می‌شود و این روند از جمعه تا شنبه ادامه خواهد داشت.

افزایش دما در اقصی نقاط استان سمنان

اما امروز پنجشنبه جوی آرام در استان سمنان حاکم است همچنین از میزان غلظت آلاینده‌ها هم به واسطه حضور سامانه کم فشار بارشی قدری کاسته و هوای استان سمنان تمیزتر از سابق اعلام شده است پیش بینی‌های هواشناسی همچنین نشان می‌دهد که امروز پنجشنبه قدری هوا در استان سمنان گرم‌تر از روزهای قبل هم خواهد شد اما مجدداً از روز جمعه از میزان دمای هوا کاسته می‌شود.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز پنجشنبه در حالی هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر بود که همین شاخص در روز چهارشنبه سه درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر بود که نشان می‌دهد دمای هوا در سمنان قدری افزایش پیدا کرده است.

بعد از ۴۸ ساعت بسیار بسیار سرد، بالاخره دمای هوا در شاهرود و دامغان هم قدری افزایش پیدا کرده است بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود با سه درجه افزایش نسبت به روز چهارشنبه به شش درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر رسیده است. بیشینه و کمینه دامغان هم درست مانند شاهرود است.

سرما در شرق، گرما در غرب

میامی همچنان از بارش‌های روز گذشته متأثر است و باد سردی در این شهرستان می‌وزد بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز پنجشنبه یک درجه بالای صفر و هفت درجه زیر صفر اعلام شده است به این ترتیب میامی سردترین نقاط استان خواهد بود.

بیشینه و کمینه دمای هوا در گرمسار هم با سه درجه افزایش به ۱۱ درجه بالای صفر و صفر رسیده که به این ترتیب گرمسار گرم‌ترین نقطه استان سمنان محسوب می‌شود همچنین آسمان در گرمسار صاف تا قسمتی ابری است.

مهدیشهر هم نیمه ابری است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز پنجشنبه ۹ و سه درجه بالای صفر اعلام شود تا بتوان این نتیجه را گرفت که همچنان موج برودتی سرما در شرق استان سمنان حاکم است. موجی که از روز جمعه با ورود سامانه کم فشار بارشی قدری تقویت هم می‌شود اما بلافاصله از روز شنبه جو استان سمنان دوباره آرام خواهد شد.