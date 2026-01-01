حجت‌الاسلام حیدرعلی راشکی، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: منطقه سیستان که اکنون کشاورزی و دامداری در آن کمرنگ شده است، نیازمند نسخه‌های جایگزین است. دانشگاه در اینجا می‌تواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند؛ مقالات مختلفی که خود دانشجویان بومی منطقه تولید می‌کنند، می‌توانند کنار هم قرار گیرند و جایگاه و نقش خود را پیدا کنند.

امام جمعه زهک افزود: دانشگاه یکی از نهادهایی است که می‌تواند «نظام مسائل» منطقه سیستان را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر به دست آورد. نخبگان، از طریق ارتباطی که دانشجو با کف جامعه دارد، باید به این مرحله برسند.

حجت الاسلام راشکی بیان کرد: حالا این ارتباط باید با مسئولان مطرح شود؛ مسئولان باید تسهیلاتی را در این زمینه فراهم کنند، موانع موجود را برطرف سازند، و در صورت نیاز به قوانین جدید، آن‌ها را به وجود بیاورند. پس از آن، باید در کنار مردم قرار گیرند و به ماندگاری آن‌ها در منطقه کمک کنند. وجود مردم در این منطقه به معنای امنیت است؛ لذا ما باید تمام تلاش خود را بکنیم که مردم با تمام وجود و رضایت در این منطقه باقی بمانند.

وی خاطرنشان کرد: این سه ضلع مردم، مسئولان و نخبگان باید در کنار هم قرار گیرند تا امنیت پایدار در منطقه به وجود آید. هنگامی که این امنیت پایدار برقرار شود، مسائل مربوط به سیاست‌گذاری، عدالت و موارد دیگر می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.