۷۴ کشته و زخمی غیر نظامی در حمله پهپادی اوکراین به خرسون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر سالدو، فرماندار استان خرسون از ایالت‌های قبلی اوکراین که تحت کنترل ارتش روسیه قرار دارد، صبح امروز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از ۲۰ نفر در پی حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک هتل و کافه در این استان جان باختند.

سالدو در حساب رسمی خود نوشت: بر اساس داده‌های اولیه، در این حمله بیش از ۵۰ نفر زخمی و ۲۴ نفر کشته شدند. وی افزود که این آمار در حال به روز رسانی است و بسیاری زنده در آتش سوختند. یک کودک نیز کشته شده است.

وی افزود که این حمله در شب سال نو و با استفاده از سه پهپاد انجام شده است که یکی از آن‌ها حامل مواد آتش‌زا بوده و باعث آتش‌سوزی گسترده‌ای شده که ساختمان را دربر گرفته است؛ ساختمانی که در آن غیرنظامیان در حال جشن گرفتن سال نو بودند.

سالدو تأکید کرد که این حمله عمدی بوده و منحصراً غیرنظامیان را هدف قرار داده است و آتش‌سوزی، عملیات امداد و نجات را با مشکل مواجه کرده و همین امر به افزایش شمار قربانیان انجامیده است.