کشف کالای قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار داشت: از جمله هدف گذاری‌های نیروی انتظامی سمنان پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق در چهار راه مواصلاتی استان است.

وی با تاکید بر اینکه ایست بازرسی‌ها در تمامی نقاط استان سمنان فعال است، افزود: پلیس با هوشمندی مانع تردد محموله‌های قاچاق در استان سمنان می‌شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه در همین راستا مأموران ایست بازرسی شاهرود به دو کامیون عبوری مشکوک شدند، ابراز داشت: دستور توقف آنها صادر و کامیون‌ها بازرسی شدند.

حسینی از کشف انواع لوازم التحریر، اسباب بازی، قهوه و غیره در بار این خودروها خبر داد و تصریح کرد: با توجه به نداشتن مدارک لازم و معتبر قانونی و گمرکی این کالاهای خارجی مشمول قاچاق شدند.

وی ارزش این محموله را ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: کامیون‌ها توقیف و راننده‌ها به اداره تعزیرات حکومتی شاهرود معرفی شدند.