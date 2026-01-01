مرگ ۲ نفر در محدوده چوبر حویق؛ بررسی ابعاد حادثه ادامه دارد

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساعت ۹:۵۰ صبح امروز گزارشی مبنی بر وقوع این حادثه به مرکز اورژانس اعلام شد، اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان اورژانس، یک مرد و یک زن حدوداً ۳۸ ساله در محل حضور داشتند که متأسفانه هر دو فاقد علائم حیاتی بوده و آثار جمود نعشی در آنان مشاهده شد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با پزشک مرکز اورژانس، گفت: مطابق با ضوابط قانونی، صحنه حادثه جهت انجام بررسی‌های تکمیلی تحویل عوامل انتظامی و مراجع قضائی شد.

پورسان خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی متعاقباً از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.