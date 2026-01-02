به گزارش خبرگزاری مهر، سید فاضل موسوی معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه جمعی از مدیران این سازمان، با حضور در استانداری هرمزگان با محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان دیدار و گفتوگو کردند.
محمد آشوری تازیانی در این دیدار با بیان اینکه ۵۶ درصد عملیات گمرکی کشور در استان هرمزگان انجام میشود، اظهار کرد: متأسفانه توازن مناسبی میان حجم تکالیف و تأمین نیروی انسانی وجود ندارد و گمرک هرمزگان با کمبودهای جدی نیروی انسانی مواجه است. همچنین بزرگترین بندر کشور در این استان قرار دارد که آن نیز مانند سایر حوزهها با چالش کمبود نیروی انسانی روبهرو است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای حوزه سلامت در استان افزود: به دلیل ضعفهای زیرساختی، پیشتر تنها یک دانشگاه علوم پزشکی در استان فعال بود، اما اکنون فرایند ایجاد دانشگاههای علوم پزشکی شرق و غرب هرمزگان آغاز شده و چندین پروژه در دست احداث است. تا سال آینده نیز حدود هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت بهداشت و درمان استان افزوده میشود، اما تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این مراکز، یکی از چالشهای جدی پیش روست.
استاندار هرمزگان نقش منابع انسانی را در راهبری دستگاههای اجرایی بیبدیل دانست و تصریح کرد: باید نقشه راهی جامع تدوین شود تا هرمزگان بتواند نقش ملی، منطقهای و بینالمللی خود را بهدرستی ایفا کند.
آشوری تازیانی با اشاره به ناترازی حقوقها و دستمزدها گفت: کمبودها و نابرابریهای موجود در نظام پرداخت، انگیزههای فردی و جمعی کارکنان را کاهش داده و این موضوع به افت اثربخشی و بهرهوری منجر شده است. لازم است مکانیزمهایی برای افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی دنبال شود.
وی در پایان تأکید کرد: دغدغه معیشت و منزلت کارکنان نباید بر دوش آنان باقی بماند و مدیران باید نهایت احترام را به کارمندان خود بگذارند، چرا که احترام معجزه میکند. در حوزه معیشت و منزلت کارکنان، اقدامات مؤثر و جدی باید در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما