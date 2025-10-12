ارسال بیش از ۷۰ اثر به دبیرخانه نمایشگاه «صارانصار» دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم عبودی شامگاه یکشنبه در شورای اداری شهرستان کهگیلویه اظهار کرد: نمایشگاه خوشنویسی «صارانصار» با محوریت بزرگداشت استاد امیرانصاری به میزبانی خانه خط بلاد دهدشت برگزار خواهد شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه گفت: در این نمایشگاه خوشنویسان برجسته استان در نمایشگاه آثار خود را به نمایش میگذارند.
وی افزود: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای هنری شهرستان و جایگاه خوشنویسی در سطح استان است.
عبودی در خصوص برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری تصریح کرد: نمایشگاه «صارانصار» روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در کوی آزادگان افتتاح خواهد شد.
به گفته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه، تاکنون بیش از ۷۰ اثر هنری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
عبودی ضمن تقدیر از حمایتهای فرماندار کهگیلویه در حوزه فرهنگ و هنر، از مدیران ادارات شهرستان خواست تا با همکاری در برگزاری این رویداد و خرید آثار هنری، از هنرمندان خوشنویس منطقه حمایت کنند.
