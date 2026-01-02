هوای اصفهان در مرز وضعیت قرمز؛ ۵ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۱۰ صبح جمعه دوازدهم دی ماه با میانگین ۱۵۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در مرز شرایط قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های احمد آباد و ۲۵ آبان با عدد ۱۷۲، میدان انقلاب ۱۵۶، خیابان پروین ۱۶۰، سپاهان‌شهر ۱۶۳، خیابان فرشادی ۱۶۲، فیض ۱۵۳، خیابان کاوه ۱۷۱، کردآباد ۱۶۹ و ولدان ۱۶۱ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در پارک زمزم با عدد ۱۳۰، دانشگاه صنعتی ۱۲۸، رودکی ۱۰۴، رهنان ۱۴۳، زینبیه ۱۴۹ و میرزا طاهر ۱۰۱ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

هوای خمینی‌شهر، زرین شهر، شاهین‌شهر، قهجاورستان و کاشان امروز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

