به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در سخنرانی در نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان چهارباغ با تبریک میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، با اشاره به نقش ولایت و امنیت در پیشرفت کشور، گفت: یکی از نعمت‌های بزرگ نظام جمهوری اسلامی، وجود رهبر معظم انقلاب به‌عنوان ولی امر مسلمین است و باید همواره گوش‌به‌فرمان ایشان بود.

وی امنیت را از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی دانست و افزود: ملت ایران با اتکا به ایمان و فرهنگ ایثار، در مقاطع مختلف ازجمله دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای سلامت و شهدای خدمت، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از کشور داشته‌اند و امروز نیز دشمنان نمی‌توانند دلسوز ملت ایران باشند.

نماینده مردم غرب استان البرز با اشاره به دستاوردهای علمی کشور، پرتاب هم‌زمان سه ماهواره را نشانه‌ای از پیشرفت ایران در حوزه علم و فناوری دانست و تأکید کرد: دشمن تلاش دارد با فشار و تحریم اقتصادی، مردم را ناراضی کند، اما دولت و دستگاه‌های مسئول باید با تصمیم‌های دقیق، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت، مسیر سوءاستفاده دشمن را ببندند.

حدادی با اشاره به برخی تجمعات و فضاسازی‌ها، بیان کرد: باید میان اعتراض و مطالبه‌گری با آشوب و برهم زدن امنیت تفاوت قائل شد و مراقب بود طراحی دشمن برای ضربه به‌نظام و انقلاب محقق نشود.

تذکر درباره نهاده‌های دامی و گرانی کالاهای اساسی به وزیر جهاد کشاورزی

وی با انتقاد از وضعیت بازار و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، گفت: یکی از مشکلات به نحوه واردات و توزیع نهاده‌های دامی بازمی‌گردد و ضعف در تدبیر و اجرای درست سامانه‌های مربوط، موجب اثرگذاری مستقیم بر قیمت گوشت، مرغ و لبنیات شده است که در این زمینه به وزیر جهاد کشاورزی تذکرات لازم داده‌شده و دولت باید در مدیریت بازار با جدیت عمل کند.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات بازار ارز و طلا، گفت: جلوگیری از افزایش قیمت ارز و طلا از وظایف بانک مرکزی است و مجلس نیز اختیارات قانونی لازم را در اختیار این مجموعه قرار داده و انتظار دارد سیاست‌گذاری‌ها به تثبیت ارزش پول ملی منجر شود.

افزایش حقوق پلکانی باعث کاهش شکاف طبقاتی می‌شود

حدادی درباره بررسی‌های بودجه‌ای، گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، نسبت به برخی رویکردها ازجمله فشار مالیاتی بر مردم حساسیت داشت و در همین راستا اجازه افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده داده نشد.

وی افزود: در موضوع حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز افزایش به‌صورت پلکانی پیش‌بینی‌شده تا شکاف طبقاتی کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای که برای دریافتی‌های پایین‌تر درصد افزایش بیشتر و برای سطوح بالاتر درصد افزایش کمتر در نظر گرفته‌شده است.

وابستگی اقتصاد به دلار باعث زیان کشور است

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ بابیان اینکه وابستگی اقتصاد به دلار به زیان منافع ملی است، گفت: با توجه به ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله شانگهای و اوراسیا، باید مسیر حذف دلار از مبادلات و تقویت پول ملی با جدیت دنبال شود.

حدادی یکی از مطالبات مردم را اصلاح دهک بندی‌ها دانست و افزود: گزارش‌هایی وجود دارد که برخی خانوارها به‌اشتباه در دهک‌های بالا قرارگرفته‌اند و یارانه آنان قطع‌شده است؛ این مسئله باید اصلاح و از تضییع حقوق اقشار واقعیِ نیازمند جلوگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات عمرانی و اعتبارات شهرستان چهارباغ، گفت: با استقرار فرمانداری و تقویت ساختارهای اجرایی شهرستان، تلاش شده اعتبارات تملک دارایی افزایش یابد و بخشی از پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه راه، برق و خدمات زیربنایی با استفاده از منابع ملی و استانی پیگیری شود.

نماینده مردم غرب البرز همچنین از پیگیری برای استقرار اداره آموزش‌وپرورش شهرستان چهارباغ خبر داد و گفت: این موضوع با وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان امور اداری و استخدامی مطرح‌شده و در مسیر تحقق قرار دارد.

حدادی در پایان با اشاره به‌ضرورت ارتقای سرانه درمانی در شهرستان چهارباغ، اظهار کرد: احداث بیمارستان از نیازهای جدی منطقه است و پیگیری‌های لازم برای طرح موضوع در کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه‌وبودجه انجام‌شده تا این پروژه وارد فرآیند اجرایی شود.