فرماندار گرمسار «پاسخگویی به مردم» را اولویت دولت دانست

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر آدینه در حاشیه میز خدمت مدیران در محل نماز جمعه مسجد جامع گرمسار قرار گرفتن مسئولان و مردم را در یک صف از برکات نماز جمعه برشمرد و اظهار داشت: اولویت اصلی مسئولان باید حل مشکلات اقشار مختلف جامعه اسلامی شود.
وی افزود: سیاست دولت چهاردهم، مردمی بودن و پاسخگویی صحیح به مردم دادن برای حل و فصل مشکلات و در کنار آنان بودن است.
فرماندار گرمسار بزرگترین افتخار نظام جمهوری اسلامی را توجه به مردم و تکریم آنان عنوان کرد و اظهار داشت: مدیران ادارات باید به بهترین شکل ممکن درخواستهای مردم را پیگیری و در صدد رفع موانع احتمالی کوشا باشند.
همتی تصریح کرد: از مهمترین برنامههای در حال اجرا حضور بین مردم و برداشتن فاصلهها با اقشار مختلف جامعه است و قطعاً با حضور حداکثری مسئولان در برنامههای میز خدمت و همفکری و همراهی مردم، بسیاری از مشکلات با سرعت بیشتری رفع میشود.
وی افزود: میز خدمت دستگاههای اجرایی شهرستان در نماز جمعه گرمسار و برنامههای ملاقات مردمی و محله محور به طور مستمر در سطح شهرستان برگزار میشود.
نظر شما