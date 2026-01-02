برپایی محفل قرآنی حرم عبدالعظیم(ع) در شب میلاد امیرالمؤمنین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سههزار و دویست و شصت و نهمین محفل انس با قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جمعه شب؛ ۱۲ دیماه و در شب سالروز میلاد خجسته حضرت علی (ع) با اجرای حسین کوهخیل برگزار میشود.
در این محفل محمد کاظمی و حمیدرضا نصیری؛ دو تن از قاریان ممتاز کشور به تلاوت آیاتی از کلامالله مجید خواهند پرداخت و در ادامه محمدمهدی حسینآبادی؛ حافظ قرآن به ارائه محفوظات خود میپردازد.
بخش دیگر این برنامه اجرای گروه تواشیح و همخوانی «سبحان» است که به مناسبت این شب فرخنده به اجرای قطعات مذهبی، مولودیخوانی خواهند پرداخت.
در پایان این محفل قرآنی که ساعت ۲۱ در شبستان امامخمینی (ره) این آستان مقدس برگزار میشود، به قید قرعه به تعدادی از حضار جوایزی اهدا خواهد شد.
