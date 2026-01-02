  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

برپایی محفل قرآنی حرم عبدالعظیم(ع) در شب میلاد امیرالمؤمنین(ع)

برپایی محفل قرآنی حرم عبدالعظیم(ع) در شب میلاد امیرالمؤمنین(ع)

شبستان امام‌خمینی (ره) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) در شب میلاد حضرت علی (ع) میزبان محفل انس با قرآن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سه‌هزار و دویست و شصت و نهمین محفل انس با قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جمعه شب؛ ۱۲ دی‌ماه و در شب سالروز میلاد خجسته حضرت علی (ع) با اجرای حسین کوه‌خیل برگزار می‌شود.

در این محفل محمد کاظمی و حمیدرضا نصیری؛ دو تن از قاریان ممتاز کشور به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید خواهند پرداخت و در ادامه محمدمهدی حسین‌آبادی؛ حافظ قرآن به ارائه محفوظات خود می‌پردازد.

بخش دیگر این برنامه اجرای گروه تواشیح و همخوانی «سبحان» است که به مناسبت این شب فرخنده به اجرای قطعات مذهبی، مولودی‌خوانی خواهند پرداخت.

در پایان این محفل قرآنی که ساعت ۲۱ در شبستان امام‌خمینی (ره) این آستان مقدس برگزار می‌شود، به قید قرعه به تعدادی از حضار جوایزی اهدا خواهد شد.

کد خبر 6710464
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها