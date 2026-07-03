به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان فارس در مجلس در بیانیهای تاکید کرد: حضور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، نماد اقتدار و همبستگی ملی و جلوهای از وحدت و انسجام ملت ایران است.
متن این بیانیه به این شرح است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، در حالی این بیانیه را به پیشگاهِ آگاهی و هوشمندیِ ملت سرافراز ایران و بهویژه مردمِ شریف و ولایی استان فارس تقدیم میدارد که جهان اسلام در برابرِ رفتارهای مجاهدانه و استواریِ یکی از بزرگترین ارکانِ اسلام و رهبرانِ معاصرِ جهان، در تکریم و درود قرار گرفته است.
امروز، نه تنها یک رهبر، که ستونِ استواریِ انقلاب اسلامی و تکیهگاهِ مستضعفان جهان، در آستانهی وداع با جهانِ مادی قرار دارد. ما نمایندگانِ مردمِ استان فارس، با ادای بالاترین مراتب احترام و تکریم به مقامِ شامخ این اسطوره مجاهدت، از تمامیِ اقشارِ مردمِ شریف بهویژه آنان که با بصیرت، موقعیتشناسی و هوشمندی، همواره در صفوفِ نخستِ دفاع از ارزشها ایستادهاند، دعوت میکنیم.
ما از مردمِ تمدنساز، آگاه و هوشمند ایران مقتدر، بهویژه از مردم شریف استان فارس، میخواهیم تا در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت، سیدالشهدای انقلاب اسلامی و رهبر حکیم و فرزانه، حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، حضور یابند. حضور پرشور شما، تجلیِ قدرتِ ایمان، نمایشِ اقتدارِ ملت و اثباتِ شکستناپذیریِ پیوندِ میانِ مردم و ولایت خواهد بود. حضور شما در این مراسم، پیامی قاطع و مقتدرانه به جهانیان خواهد بود که نشان میدهد اراده این ملت و مسیرِ این انقلاب، در برابر هیچ طوفانی متزلزل نخواهد شد.
مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیمِ مطلق در برابرِ ارادهی الهی، تأکید مینماید که با وجودِ این فقدانِ بزرگ، هیچ شکافی در جبههی حق ایجاد نخواهد شد. ما با بازخوانیِ آرمانهای بلند و قدسیِ امامانِ انقلاب اسلامی، بار دیگر و با قاطعیتِ تمام، با جانشینِ برحق و منبعِ تداومِ این مسیرِ نورانی، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته)، تجدید بیعت کرده و بر پیمانِ خویش استوار میمانیم.
ما عهد میبندیم که با بهرهگیری از دانش، هوشمندی و موقعیتشناسیِ نسلِ تمدنساز، مسیرِ پرافتخارِ انقلاب اسلامی را تحت هدایتِ ایشان با همان صلابت، اقتدار و ایثار ادامه دهیم و از هیچگونه انحراف یا تزلزلی در مسیرِ رسیدن به اهدافِ والای انقلاب، باز نخواهیم گشت.
بیایید تا در این لحظاتِ تاریخی، با حضورِ پرشور خود، شکوهِ این دوران را به تصویر بکشیم و نشان دهیم که چرا این انقلاب، تمدنساز و ماندگار است.
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