به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی، علی متقیان در آئین افتتاحیه اعتکاف دانشآموزی شهرستان گرمه اظهار کرد: امسال ۷۴ مسجد در سطح استان میزبان برنامه اعتکاف دانشآموزی هستند و حدود ۹ هزار دانشآموز در این آئین معنوی مشارکت میکنند که این حضور پرشور، نشاندهنده گرایش نسل نوجوان به معنویت و خودسازی است.
وی با تأکید بر نقش مسجد در تربیت نسل جوان افزود: مساجد بهترین بستر برای تقویت هویت دینی و خودشناسی دانشآموزان هستند و اعتکاف، فرصتی سه روزه برای خودسازی، تفکر و تقویت ارتباط با خداوند متعال فراهم میکند که آثار آن در رفتار فردی و اجتماعی دانشآموزان نمایان خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با قدردانی از حضور پررنگ دانشآموزان در این برنامه گفت: اقتدار و سربلندی ایران اسلامی در دستان دانشآموزان است و ویژگی برجسته این نسل، هوشیاری و آگاهی در برابر توطئههای دشمنان است. این مسیر با تبعیت از رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی روشنتر خواهد شد.
نظر شما