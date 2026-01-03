  1. استانها
  2. همدان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

بیانیه در خصوص پروژه کشته‌سازی و ناامن‌سازی همدان توسط عناصر ضدانقلاب

همدان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در خصوص پروژه کشته‌سازی و ناامن‌سازی استان توسط عناصر ضدانقلاب خارج‌نشین بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در بیانیه‌ای بیان داشت: در روزهای اخیر، شاهد تلاش‌های هدفمند و سازمان‌یافته‌ای از سوی جریان‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین برای ایجاد فضای ناامنی و التهاب در کشور بوده‌ایم. این جریان‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و عملیات روانی، در صدد القای بی‌ثباتی و تضعیف امنیت عمومی هستند.

حمزه امرایی در ادامه بیانیه آورده است: در همین راستا، متأسفانه یکی از کسبه شهر همدان به طرز مشکوکی به قتل رسیده است. این حادثه تلخ، در چارچوب سناریوی نخ‌نمای کشته‌سازی و بهره‌برداری رسانه‌ای از وقایع داخلی کشور ارزیابی می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان تاکید کرده است: نهادهای مسئول با جدیت و دقت تمام، ابعاد مختلف این حادثه را در دست بررسی دارند و ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، اطمینان می‌دهند که با عامل این جنایت، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی اعلام کرده است: امنیت و آرامش مردم خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ‌گونه اقدام مخرب و مشکوکی از سوی دشمنان ملت بی‌پاسخ نخواهد ماند.

کد خبر 6711221

