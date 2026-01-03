https://mehrnews.com/x3b4dh ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶ کد خبر 6711298 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶ مصاحبه با نوجوانان حاضر در مراسم اعتکاف در شهرستان سملقان بجنورد- در این ویدیو ، مصاحبه با نوجوانان حاضر درمراسم اعتکاف در سملقان مسجد پنج تن آل عباء را مشاهده میکنید. دریافت 12 MB کد خبر 6711298 کپی شد مطالب مرتبط دختران جاجرمی در اعتکاف، روز پدر را به قهرمانان زندگی خود تبریک گفتند اعتکاف دانش آموزی در مصلی امام حسن ( ع) جاجرم دل نوشتههای معتکفین در سملقان بر روی دیوار نصب شد اعتکاف دانش آموزان جاجرمی در مساجد آماده سازی بسته فرهنگی معتکفین مسجد امام رضا(ع) بجنورد آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور گرهگشای آسمانی؛ روایت همسر یک شهید مدافع حرم از نشانههای ماندگار برچسبها آیین اعتکاف اعتکاف 1404 اعتکاف دانش آموزی بجنورد استان خراسان شمالی
نظر شما