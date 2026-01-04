تکمیل ظرفیت اعتکاف سیستان و بلوچستان؛ بیش از ۱۰ هزار معتکف در ۱۵۰ مسجد

علیرضا زینلی مسئول ستاد مردمی اعتکاف استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت پیش‌بینی‌شده اعتکاف استان ۱۰ هزار نفر بود که به‌طور کامل تکمیل شد. از این میزان، ۲۰ درصد ثبت‌نام‌ها به‌صورت مجازی انجام شد که حدود ۲ هزار نفر را شامل می‌شود و این ظرفیت در همان روزهای ابتدایی بازگشایی سایت و اطلاع رسانی عمومی تکمیل شد.

وی افزود: ۸۰ درصد دیگر ثبت‌نام‌ها به‌صورت حضوری و دستی انجام شد که این بخش نیز با استقبال گسترده مردم به‌طور کامل پر شد.

زینلی با اشاره به وضعیت اعتکاف در مرکز استان گفت: ظرفیت ۳۲ مسجد شهر زاهدان با مجموع ظرفیت ۵۶۰۰ نفر، در همان روزهای نخست تکمیل شد و در حال حاضر حدود ۶ هزار نفر در مساجد زاهدان معتکف هستند.

مسئول ستاد مردمی اعتکاف استان خاطرنشان کرد: مسجد الزهرا (س) زاهدان با ظرفیت ۶۰۰ نفر، بیشترین تعداد معتکف را در سطح استان به خود اختصاص داده و مسجد جامع زاهدان نیز میزبان ۴۵۰ معتکف است.

زینلی تصریح کرد: برنامه‌های اعتکاف امسال شامل ویژه‌برنامه‌های فرهنگی، معنوی، سخنرانی‌های معرفتی و نشست‌های بصیرت‌افزا است که با حضور مبلغان و مربیان مجرب در حال برگزاری است.

به گفته وی، برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها، ۳۰ مبلغ از خارج از استان برای ایام اعتکاف به سیستان و بلوچستان اعزام شده‌اند.