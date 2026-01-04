دو درخواست مهم ساپینتو از مدیران استقلال/ دست روی نقطه ضعف گذاشت!

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال، در روزهای اخیر دو درخواست مهم و جدی را به مدیران این باشگاه منتقل کرده است؛ درخواست‌هایی که مستقیماً به شرایط زیرساختی استقلال مربوط می‌شود و از نگاه این مربی پرتغالی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت فنی و آینده نتایج تیم دارد.

ساپینتو در نخستین خواسته خود، بر لزوم فراهم شدن یک زمین تمرینی استاندارد و دائمی برای آبی‌پوشان تأکید کرده است. در حال حاضر استقلالی‌ها تنها از زمین شماره ۴ مجموعه ورزشی آزادی برای برگزاری تمرینات خود استفاده می‌کنند زمینی که به اعتقاد کادر فنی، پاسخگوی نیازهای یک تیم مدعی در لیگ برتر و رقابت‌های حساس پیش‌رو نیست. سرمربی استقلال معتقد است محدود بودن امکانات تمرینی، علاوه بر افزایش احتمال مصدومیت بازیکنان، مانع اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی و بدنسازی تیم می‌شود.

درخواست دوم ساپینتو، به وضعیت زمین مسابقات خانگی استقلال بازمی‌گردد. کیفیت پایین چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس، نارضایتی جدی این مربی پرتغالی را به همراه داشته و او به صراحت اعلام کرده است که تمایلی به بازی کردن تیمش در این ورزشگاه ندارد. ساپینتو اعتقاد دارد که شرایط نامناسب زمین این ورزشگاه، اجازه ارائه فوتبال مدنظر کادر فنی را نمی‌دهد و می‌تواند هم به کیفیت بازی استقلال لطمه بزند و هم سلامت بازیکنان را با خطر مواجه کند.

سرمربی استقلال تأکید کرده است که تیمی با اهداف بزرگ، نیازمند زمین تمرین و زمین مسابقه در شأن نام و جایگاه باشگاه استقلال است و بی‌توجهی به این مسائل، در ادامه فصل می‌تواند تبعات فنی و حتی روحی برای بازیکنان به همراه داشته باشد. به همین دلیل، او از مدیران باشگاه خواسته است هرچه سریع‌تر برای تأمین یک زمین تمرینی مناسب و همچنین تعیین محل برگزاری مسابقات خانگی در زمینی با کیفیت بهتر تصمیم‌گیری کنند.

باید دید مدیران استقلال در روزهای آینده چه واکنشی به این دو مطالبه مهم ساپینتو نشان خواهند داد مطالباتی که در صورت تحقق می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط فنی آبی‌پوشان و آرامش کادر فنی این تیم در ادامه فصل داشته باشد.