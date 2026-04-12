منصوریان: بازیکن مصدوم نداریم/ برای کسب سه امتیاز وارد زمین می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال الطلبه و زاخو در هفته بیست و هشتم لیگ ستارگان عراق شامگاه یکشنبه ۲۳ فروردین و از ساعت ۲۰ به مصاف هم می روند. شاگردان علیرضا منصوریان در الطلبه با ۵۱ امتیاز در رده چهام قرار دارند و در صورت کسب ۳ امتیاز این بازی و عدم امتیازگیری تیم اربیل مقابل حریفش، آنها می توانند به جایگاه سوم صعود کنند.

علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی الطلبه در رابطه با این بازی اظهار داشت: دیدار با زاخو بدون شک بازی سختی خواهد بود. خدا را شکر چند بازیکن مصدوم ما به تمرینات برگشته‌اند و همچنین تعدادی از ملی‌پوشان نیز به تیم اضافه شده‌اند.

او ادامه داد: با وجود چند غیبت، تیم از آمادگی بالایی برای این مسابقه برخوردار است. ما به قدرت تیم زاخو آگاه هستیم؛ این تیم بازیکنان خوبی دارد و یکی از تیم‌های قدرتمند لیگ محسوب می‌شود. انگیزه زیادی برای این بازی داریم و تلاش می‌کنیم نمایش خوبی داشته باشیم و برای پیروزی و خوشحال کردن هواداران الطلبه به میدان برویم.