اعتکاف معنوی ۳۷۵ دختر نوجوان در بخش توکهور و هشتبندی میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم یاراحمدی اظهار کرد: در این مراسم ۳۷۵ دختر نوجوان معتکف شدند تا در فضایی دور از هیاهوی دنیوی، به راز و نیاز با پروردگار بپردازند.

مدیر کانون فرهنگی هنری تخصصی فاطمه الزهرا (س) مسجد جامع بخش توکهور و هشتبندی گفت: متأسفانه به دلیل محدودیت ظرفیت مکان و امکانات، امکان پذیرش تعداد بیشتری از متقاضیان فراهم نشد.

وی افزود: برنامه‌های این آئین معنوی شامل تلاوت قرآن کریم، اقامه نماز جماعت، تشکیل حلقه‌های معرفتی و کتابخوانی، کارگاه‌های آموزشی کمک‌درسی و رفع اشکال، کارگاه‌های مشاوره و سبک زندگی اسلامی است.

مدیر کانون فرهنگی هنری تخصصی فاطمه الزهرا (س) ادامه داد: همچنین جشن میلاد با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) شب گذشته با حضور حجت‌الاسلام پورحسینی امام جمعه هشتبندی و سرهنگ مرتضی نیکبختی مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان هرمزگان، همراه با مولودی‌خوانی، دکلمه و اجرای سرود برگزار شد.

وی عنوان کرد: در کنار این برنامه‌ها، مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، محفل انس با قرآن و پخش فیلم‌های مرتبط نیز در دستور کار قرار دارد.

یاراحمدی گفت: این مراسم به همت کانون فرهنگی هنری تخصصی فاطمه الزهرا (س) مسجد جامع و با همکاری پایگاه‌های بسیج برادران و خواهران و حوزه مقاومت بسیج هشتبندی برگزار در حال برگزاری است.

گفتنی است، سال گذشته این مراسم با حضور ۶۰ دختر نوجوان در مسجد جامع هشتبندی برگزار شده بود و امسال به دلیل افزایش استقبال به مسجد امیرالمؤمنین (ع) منتقل شد، هرچند محدودیت فضا همچنان چالش اصلی است.

در مجموع ۷۸۶ نفر با محوریت مسجد جامع بخش توکهور و هشتبندی معتکف شده‌اند که ۱۵۰ نفر مرد و مابقی زنان و دختران که ۳۷۵ نفر از دختران نوجوان در مسجد امیرالمؤمنین هستند.