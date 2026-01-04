به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهوارهای، در این بازه زمانی شدت وزش باد خیلی کم خواهد بود بنابراین به دلیل انباشت آلایندههای جوی از کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان کاسته میشود.
وی اظهار کرد: تمام گروههای سنی به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در این مدت از تردد غیرضروری در فضای آزاد به ویژه مناطق آلوده شهرهای صنعتی و پرجمعیت و انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با بیان اینکه از امروز تا پایان هفته دمای هوای استان نیز به طور نسبی افزایش مییابد، گفت: در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده احتمال ورود سامانه بارشی به جو استان وجود دارد.
امیدفر، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته تیکمه داش با دمای منفی ۱۶ درجه سردترین و خداآفرین با دمای مثبت هفت درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به منفی پنج درجه و در گرمترین زمان به منفی یک درجه سانتیگراد رسید.
وی یادآور شد: دمای فعلی تبریز منفی چهار درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نکرده است.
