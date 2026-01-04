  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

پیش‌بینی افزایش نسبی دما و آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی آذربایجان‌شرقی

پیش‌بینی افزایش نسبی دما و آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی آذربایجان‌شرقی

تبریز- رییس اداره هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از امروز تا پایان هفته، جوی پایدار حاکم است که غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه تبریز را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، در این بازه زمانی شدت وزش باد خیلی کم خواهد بود بنابراین به دلیل انباشت آلاینده‌های جوی از کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان کاسته می‌شود.

وی اظهار کرد: تمام گروه‌های سنی به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در این مدت از تردد غیرضروری در فضای آزاد به ویژه مناطق آلوده شهرهای صنعتی و پرجمعیت و انجام فعالیت‌های ورزشی خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه از امروز تا پایان هفته دمای هوای استان نیز به طور نسبی افزایش می‌یابد، گفت: در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده احتمال ورود سامانه بارشی به جو استان وجود دارد.

امیدفر، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته تیکمه داش با دمای منفی ۱۶ درجه سردترین و خداآفرین با دمای مثبت هفت درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به منفی پنج درجه و در گرم‌ترین زمان به منفی یک درجه سانتیگراد رسید.

وی یادآور شد: دمای فعلی تبریز منفی چهار درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نکرده است.

کد خبر 6711792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها