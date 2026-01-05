نحوه برگزاری امتحانات دکتری آزاد با استفاده از هوش مصنوعی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای بصورت رسمی مصوبه نحوه استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه با ابزارهای هوش مصنوعی را ابلاغ کرد.

مطابق این مصوبه نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال ۱۴۰۴ دانشجویان دوره دکتری تخصصی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ضریب نفوذ بالای این فناوری در امور آموزشی، در چهاردهمین جلسه کمیته امور اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بر اساس مصوبه این کمیته، مقرر شد آزمون‌های پایان نیمسال این مقطع با استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و با رعایت ضوابط مشخص برگزار شود.

مطابق این تصمیم، برگزاری آزمون‌ها صرفاً شامل دروس اصلی، تخصصی و اختیاری خواهد بود که ویژه دانشجویان دکتری تخصصی غیرپزشکی تعریف شده‌اند. همچنین طراحی سوالات باید مبتنی بر تحلیل، نقد و یا شخصی‌سازی بر اساس ویژگی‌های هر دانشجو انجام شود تا امکان سنجش عمیق‌تر توان علمی فراهم شود.

در این مصوبه تأکید شده است طراحی سوالات آزمون‌ها متناسب با زمان پیش‌بینی‌شده برای برگزاری امتحان در هر واحد دانشگاهی صورت گیرد.

افزون بر این، واحدهای دانشگاهی موظف شده‌اند نسبت به برگزاری دوره‌های توانمندسازی آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی با هدف استفاده در آموزش و پژوهش، برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان اقدامات لازم را انجام دهند.