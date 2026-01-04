به گزارش خبرنگار، حجتالاسلام والمسلمین علی شیخعلیزاده روز یکشنبه با حضور در مسجد جامع این شهرستان و دیدار با معتکفین ویژه خواهران، از نزدیک در جریان برگزاری مراسم معنوی اعتکاف قرار گرفت.
امام جمعه چاراویماق در این دیدار با اشاره به جایگاه والای اعتکاف در فرهنگ اسلامی، این آئین معنوی را بستری مناسب برای خودسازی، تهذیب نفس و بازگشت به فطرت الهی عنوان کرد و گفت: اعتکاف فرصتی است تا انسان با فاصله گرفتن از مشغلههای روزمره، به بازنگری در رفتار و تقویت ایمان خود بپردازد.
وی با تأکید بر نقش اعتکاف در تربیت دینی نسل جوان افزود: حضور پرشور جوانان و نوجوانان، بهویژه بانوان، در این مراسم معنوی نشاندهنده علاقه و گرایش نسل جدید به ارزشهای دینی و معنوی است که باید مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین شیخعلیزاده در ادامه با جوانان و نوجوانان شرکتکننده در مراسم به گفتوگو پرداخت و به پرسشها و دغدغههای آنان پاسخ داد و بر ضرورت استمرار چنین برنامههای معنوی برای تقویت بنیه اعتقادی جامعه تأکید کرد.
مراسم اعتکاف خواهران شهرستان چاراویماق همزمان با ایامالبیض و با حضور جمعی از بانوان و دختران در مسجد جامع این شهرستان در حال برگزاری است.
نظر شما