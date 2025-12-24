به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری استان کرمان در جذب و ماندگاری گردشگران گفت: مرحله جدید عملیات اصلاح شبکه برق روستا جهانی میمند شهر بابک با تخصیص اعتباری بیشاز ۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.
وی افزود: در فاز ۷ عملیات اجرایی شبکه برق این روستا جهانی، اصلاح برقرسانی روستا شامل حفاری بهمنظور لولهگذاری، کابل کشی و نصب تابلوهای شالتری و کنتوری در دستور انجام کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری استان کرمان، اظهار کرد: توسعه زیرساختها بهویژه در مقاصد شاخصی همچون روستای جهانی دستکند میمند، نقش تعیینکنندهای در رونق گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران دارد.
نیکرو، خاطرنشان کرد: این روستای منحصربهفرد بهعنوان یکی از برجستهترین نمونههای زیست تاریخی بشر، نیازمند زیرساختهای متناسب با شأن جهانی خود است تا ضمن حفظ اصالتها، زمینه حضور ایمن، آگاهانه و پایدار گردشگران فراهم شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان بیان کرد: ایجاد و تقویت زیرساختهای اقامتی، خدماتی، حملونقل و اطلاعرسانی گردشگری در روستای جهانی میمند، علاوه بر جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی، موجب افزایش ماندگاری آنان و شکلگیری چرخه پایدار اقتصادی برای جامعه محلی خواهد شد.
نیکرو، افزود: توجه همزمان به حفاظت از ارزشهای فرهنگی و تاریخی و توسعه هدفمند زیرساختها، مسیر تحقق توسعه پایدار گردشگری را هموار کرده و میتواند میمند را به الگویی موفق در پیوند میراثفرهنگی با معیشت و هویت بومی تبدیل کند.
