۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

نیکرو: زیرساخت‌های گردشگری روستای جهانی میمند شهربابک در حال توسعه است

کرمان-سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از اجرای فاز جدید پروژه اصلاح شبکه برق‌رسانی روستای جهانی میمند شهر بابک با تخصیص اعتباری بیش‌از ۶۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان کرمان در جذب و ماندگاری گردشگران گفت: مرحله جدید عملیات اصلاح شبکه برق روستا جهانی میمند شهر بابک با تخصیص اعتباری بیش‌از ۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.

وی افزود: در فاز ۷ عملیات اجرایی شبکه برق این روستا جهانی، اصلاح برق‌رسانی روستا شامل حفاری به‌منظور لوله‌گذاری، کابل کشی و نصب تابلوهای شالتری و کنتوری در دستور انجام کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان کرمان، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در مقاصد شاخصی همچون روستای جهانی دستکند میمند، نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران دارد.

نیکرو، خاطرنشان کرد: این روستای منحصربه‌فرد به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های زیست تاریخی بشر، نیازمند زیرساخت‌های متناسب با شأن جهانی خود است تا ضمن حفظ اصالت‌ها، زمینه حضور ایمن، آگاهانه و پایدار گردشگران فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان بیان کرد: ایجاد و تقویت زیرساخت‌های اقامتی، خدماتی، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی گردشگری در روستای جهانی میمند، علاوه بر جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی، موجب افزایش ماندگاری آنان و شکل‌گیری چرخه پایدار اقتصادی برای جامعه محلی خواهد شد.

نیکرو، افزود: توجه همزمان به حفاظت از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و توسعه هدفمند زیرساخت‌ها، مسیر تحقق توسعه پایدار گردشگری را هموار کرده و می‌تواند میمند را به الگویی موفق در پیوند میراث‌فرهنگی با معیشت و هویت بومی تبدیل کند.

