همکاری ۱۸ دستگاه اجرایی در اجرای آزمایش سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی، بعد از ظهر یکشنبه، در آئین افتتاحیه آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵، هدف از اجرای این مرحله را اطمینان از صحت پایگاههای اطلاعاتی و شناسایی نواقص احتمالی پیش از سرشماری اصلی عنوان کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت آزمایش سرشماری گفت: این مرحله به ما کمک میکند تا پیش از اجرای سرشماری سراسری، کیفیت دادهها را ارزیابی و مشکلات احتمالی را برطرف کنیم تا نتایج نهایی از دقت و اعتبار لازم برخوردار باشد.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به شیوه جمعآوری اطلاعات افزود: دادههای این طرح به صورت کاملاً گمنام اخذ میشود و صرفاً در حوزه برنامهریزی و تصمیمگیریهای کلان کشور کاربرد دارد و هیچگونه ارتباطی با موضوعاتی نظیر مالیات یا سایر حوزهها ندارد.
گودرزی با بیان اینکه حدود ۱۸ دستگاه اجرایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این طرح مشارکت دارند، اظهار کرد: وزارت کشور نقش محوری در اجرای آزمایش سرشماری دارد و استانداران، فرمانداران و دهیاران مسئولیت پیشبرد این طرح را در سطوح مختلف بر عهده دارند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، وزارت آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از جمله نهادهای همکار در اجرای این طرح ملی هستند.
رئیس مرکز آمار ایران از مردم خواست با تکمیل دقیق اطلاعات در سامانههای سرشماری، این مرکز را در ارتقای کیفیت دادهها یاری کنند و تصریح کرد: هرچه اطلاعات کاملتر و دقیقتر باشد، تصمیمگیریها کارآمدتر خواهد بود و کمشماری یا بیشماری میتواند منجر به تصمیمات ناکارآمد شود.
گودرزی با اشاره به مشارکت آمارگیران مردمی در این طرح گفت: در اجرای آزمایش سرشماری، دانشجویان، داوطلبان و علاقهمندان از میان مردم به عنوان آمارگیر حضور دارند و به صورت میدانی با خانوارها گفتگو میکنند.
وی با اشاره به تنوع اقلیمی کشور افزود: اجرای سرشماری در شرایط متفاوت آبوهوایی، از بارش برف و باران در برخی مناطق تا گرمای شدید در نقاط دیگر کشور، انجام میشود که این موضوع بیانگر گستردگی و اهمیت این کار ملی است.
رئیس مرکز آمار ایران ضمن قدردانی از تلاش همکاران استانی خاطرنشان کرد: نتایج این سرشماری مبنای تصمیمسازی و اجرای طرحهای کلان کشور خواهد بود و امیدواریم ثمره این اقدام ملی، بهبود معیشت مردم و کمک به حل مسائل اساسی کشور باشد.
نظر شما