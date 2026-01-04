به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مدیریت کودی یکی از عوامل بحرانی در تولید کلزا است و توازن در مصرف کودها، نقشی تعیینکننده در بهینهسازی عملکرد دانه، روغن و ترکیبات پروتئینی این محصول دارد.
وی با اشاره به نیاز بالای کودی کلزا افزود: اغلب خاکهایی که کلزا در آن کشت میشود، بهتنهایی قادر به تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه نیستند و به همین دلیل مصرف کود بهویژه کودهای ازته اهمیت بالایی دارد.
محمدی ادامه داد: کلزای پاییزه حدود ۷۰ کیلوگرم ازت از خاک جذب میکند و برداشت یک تن دانه کلزا با ۴۲ درصد روغن و ۳۸ درصد پروتئین، حاوی ۳۵ کیلوگرم ازت است. بر این اساس، میزان کود ازته مورد نیاز کلزا برای دستیابی به عملکرد مطلوب، بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار متغیر است که بخشی از آن بهصورت پایه و مابقی در دو تا سه مرحله بهصورت سرک مصرف میشود.
وی با بیان اینکه از ابتدای فصل کشت تاکنون ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره در سامانه پایش مواد کودی بارگذاری شده است، گفت: ۱۰۰ کیلوگرم آن در زمان کاشت و ۱۰۰ کیلوگرم دیگر مربوط به سرک اول است که باید پیش یا همزمان با آغاز رشد مجدد گیاه و در شرایط دمایی پایین مصرف شود.
مدیر خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: بررسیها نشان میدهد تقسیط کود ازته در زراعت کلزای پاییزه، نسبت به مصرف یکجای آن آثار منفی به دنبال ندارد و در خاکهای سبک و مناطق با بارندگیهای سنگین، تقسیط کود ارجحیت دارد؛ هرچند هزینههای اجرایی آن گاه بیش از سود حاصل است.
وی درباره فرمهای مختلف ازت قابل جذب برای گیاه گفت: ازت نیتراته سریعتر در دسترس گیاه قرار میگیرد، اما کلزا توانایی استفاده از فرم آمونیاکی مانند سولفات آمونیوم را نیز دارد.
محمدی با اشاره به نقش پتاسیم در افزایش مقاومت گیاه افزود: مصرف سرک کود پتاس بهویژه از نوع کلرور پتاسیم همراه با کود ازت، تحمل گیاه را در برابر سرما، خشکی و بیماریها افزایش داده و به بهبود تولید نشاسته و کربوهیدراتها کمک میکند.
وی با توصیه به کشاورزان کلزاکار گفت: بهرهگیری مناسب از شرایط آبوهوایی، مدیریت صحیح مزرعه و استفاده بهموقع از کود سرک، نقش مهمی در افزایش عملکرد دارد و در حال حاضر با ذخیرهسازی حدود چهار هزار تن کود اوره و کلرور پتاسیم در انبارهای عاملان توزیع، هیچگونه نگرانی بابت تأمین کود وجود ندارد.
