وحید اسلامی دبیر بخش رویداد سرمایه گذاری بازیهای رایانهای ایران، در گفتوگو با خبرنگار مهر؛ با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تقویت جریان سرمایهگذاری در حوزه بازیهای رایانهای گفت: ما تلاش میکنیم تمام نهادها و سازمانها، مسیر سرمایهگذاری حوزه بازی خودشان را فعال کنند. این شامل سازمانهایی مانند آب و فاضلاب، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و حتی بخشهای مختلف ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد مثل مرکز قرآن و عترت میشود. هدف ما این است که سازمانها و نهادهای دولتی سرمایهگذاری در این حوزه را آغاز کنند. در شرایط خاص و دشوار، لازم است که این نهادها به کمک بیایند و فرایند سرمایهگذاری را نسبت به سالهای گذشته تقویت کنند.
وی یادآور شد: ما صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری را دعوت و با آنها هماهنگ میکنیم. یک تعدادی از آنها حضور پیدا میکنند. در همین راستا، پیش رویدادی را برگزار کردیم و مخاطبان اصلی آن بازیسازان بودند. در آن نشست سرمایهگذاران نقطه نظرات، اهداف، مأموریتها و سبک سرمایهگذاری خود را ارائه دادند مبنی بر اینکه آیا سهام شرکتهای بازیسازی را دریافت میکنند یا در سود بازیهای تولید شده شریک میشوند. مدلهای مختلف سرمایهگذاری در آنجا ارائه شد.
دبیر بخش رویداد سرمایهگذاری بازیهای رایانهای ایران گفت: یکی از چالشهای اصلی، ایجاد یک زبان مشترک بین بازیسازان و سرمایهگذاران است. باید یک ادبیات مشترکی بین بازیسازان، ناشران و سرمایهگذاران (اعم از سازمانها، صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری) شکل بگیرد. برای رقم زدن این اتفاق، دورههای آموزشی برای بازیسازان دیدهایم و معتقدیم لازم است سرمایهگذاران نیز بیشتر با ابعاد بازی آشنا شوند. صندوقهای خطرپذیر باید این ریسک را بپذیرند که ابعاد بازی میتواند هم به موفقیت چشمگیر برسد و هم ممکن است ذائقه مخاطبان، بازی را نپسندد و اقبالی به آن نشان ندهد.
در رویداد سرمایهگذاری بازیهای رایانهای نقش جدی به ناشرها دادهایم
وی خاطرنشان کرد: ما یک ساختار و شیوه نامه اجرایی مفصلی را برای رویداد سرمایهگذاری پیشبینی کردهایم. در این ساختار، نقش جدی را به ناشرها دادهایم. ناشران، بازیسازان و ارائههای پیشرویداد آنها را ملاحظه و ارزیابی خواهند کرد و بازیها فیلتر شده به سمت مرحله سرمایهگذاری هدایت میشوند. این باعث میشود بازیسازان قوی با طرحها و بازیهای قوی معرفی شوند.
اسلامی گفت: سابقه تیمها نیز مؤلفه مهمی است؛ اینکه آیا توانستهاند بازی را به موفقیت و نشر موفق برسانند. این سابقه، اطمینان خاطر بیشتری به سرمایهگذار میدهد تا بتواند با خیال راحتتر ورود کند. در نهایت، ما به دنبال ایجاد تجربههای موفقی هستیم تا سرمایهگذار تشویق شود این مسیر را سالبهسال تقویت کند.
وی با اشاره به شاخصها و معیارهای ارزیابی بازیها در ویداد سرمایه گذاری بازیهای رایانهای ایران گفت: شاخصهای مختلفی دیده شده است؛ شاخصهای هنری، فنی و طراحی بازی. یک بخش مهم از شاخصها نیز مربوط به نشر بازی است که با کمک ناشران نهایی میشود. این موارد همه آمادهسازی شدهاند و یک شیوه نامه مفصل جزءبهجزء برای همه بخشها آماده شده است. این شیوه نامه در شورای راهبری متشکل از شرکتها، صندوقها و سازمانهایی که اراده سرمایهگذاری دارند، دنبال و نهایی خواهد شد.
دبیر بخش رویداد سرمایه گذاری بازیهای رایانهای ایران گفت: رسالت مهم رسانه این است که به ما کمک کند تا سازمانها و شرکتهای سرمایهگذاری را به سرمایهگذاری در حوزه بازیهای رایانهای دعوت کنیم.
ورود سرمایهگذاران جدی به صنعت گیم سبب تقویت زیرساختهای فرهنگی و اقتصادی کشور میشود
وی خاطرنشان کرد: این رویداد با هدف تسهیل ارتباط میان بازیسازان، ناشران و سرمایهگذاران طراحی شده و تلاش دارد با ارائه بستری ساختارمند، زمینه جذب سرمایه برای پروژههای منتخب را فراهم کند. در کنار آن، ارتقای مهارتهای ارائه، تدوین پیچدک حرفهای، و آموزش اصول مالی و حقوقی سرمایهگذاری از دیگر اهداف کلیدی این رویداد به شمار میرود.
اسلامی گفت: با توجه به ظرفیت بالای نیروی انسانی خلاق در کشور و رشد فزاینده علاقهمندی عمومی به بازیهای دیجیتال، چنین رویدادهایی میتوانند بستری جدی برای شکلگیری یک صنعت پویا درکشور باشند. آنچه این مسیر را متمایز و اثرگذار میسازد، جلب سرمایهگذاران بزرگ و جریانسازی سرمایههای کلان در این حوزه است؛ چرا که توسعه بازیهای رقابتپذیر در بازارهای منطقهای و جهانی، نیازمند تیمهای حرفهای، چرخه تولید منظم، تبلیغات گسترده و زیرساختهای فنی قدرتمند است که تنها با تزریق منابع مالی قابلتوجه امکانپذیر است.
وی یادآور شد: ورود سرمایهگذاران جدی به این صنعت، نهتنها موتور محرکه رشد کسبوکارهای بازیمحور خواهد بود، بلکه میتواند به تقویت زیرساختهای فرهنگی-اقتصادی کشور در فضای دیجیتال منجر شود. اکنون که بازار بازیهای رایانهای در خاورمیانه و شمال آفریقا با شتابی چشمگیر در حال رشد است، بازیسازان ایرانی نیاز دارند از مرحله تلاش فردی عبور کرده و وارد مدار تولید صنعتی و مقیاسپذیر شوند—جایی که بدون حضور سرمایهگذاران بزرگ، امکانپذیر نخواهد بود.
